Von RAINER K. KÄMPF | Der Antrag der Union zur beabsichtigten Migrationswende hat erwartungsgemäß eine Mehrheit im Bundestag erhalten.

Scheinbar hat Friedrich Merz einen Stich gemacht. Die von der AfD abgekupferten fünf Punkte haben ihm zu einem Etappensieg verholfen. Vorläufig. Inwieweit das eventuell darauf basierende Gesetz Bestand im Bundesrat haben wird, steht in den Sternen.

Interessant in diesem Zusammenhang ist jedoch die im Raum schwebende Interpretation des Geschehens: Ist die Brandmauer nun gefallen oder nicht? In den Augen Weidels und der AfD natürlich. Wogegen sich Merz vehement wehrt und den Schein zu wahren hofft, Rot/Grün ist so vernebelt, ihm die Scharade abzukaufen. Darauf allerdings legt der Kanzlerkandidat der Union großen Wert. Sehnt er sich doch nach der innigen Umarmung der Restampel, um durch sie zum Kanzler erhoben zu werden. So weit, so schlecht.

Die Tatsache ist, die Mauer zerlegt sich gerade. Ob Merz das Recht ist oder nicht. Das Offenkundige liegt vor unseren Augen und die Leugnung dessen ist schiere Augenwischerei.

Es stellt sich allerdings die Frage, wie die Wähler darauf reagieren. Daß schon seit Jahren die AfD das fordert, was Merz in seiner Torschlußpanik wie ein Ertrinkender aufgriff, ist landesweit bekannt. Seine stringente Diffamierung der Partei, die als einzige in der Lage sein kann, der Union die Bewährungszeit zu verschaffen, um wieder zu einer seriösen, konservativen politischen Kraft zu reüssieren, trägt nicht dazu bei, ihn glaubwürdig aussehen zu lassen.

Merz ist in die Zwickmühle geraten. Will er auch nur ansatzweise glaubwürdig den eingeschlagenen Kurs beibehalten, ist es vorbei mit dem Traum der Zweckehe zwischen ihm und den ungezügelten Migrationsbefürwortern. Das Tischtuch zwischen Schwarz und Rot/Grün dürfte auf lange Zeit zerschnitten sein. Mit dem realistischen Mut zur Tatsache muß er deutlich vernehmbar den Fall der Mauer verkünden. Nur dieser Schritt kann ihn und seine Partei in den Stand versetzen, einen Politikwechsel in Deutschland anzustreben.

Alles andere ist Wählertäuschung und Verrat an der Zukunft Deutschlands.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

