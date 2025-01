Von ELENA FRITZ | Donald Trump ist zurück im Weißen Haus – und sein erster ausländischer Staatsgast wird – voraussichtlich am 3. Februar – Israels Premier Benjamin Netanjahu sein. Das ist mehr als nur ein diplomatisches Ritual. Es ist ein Signal: Die USA und Israel stehen strategisch eng beieinander. Doch wer genauer hinsieht, merkt schnell, dass hinter der freundlichen Fassade ein komplexes Ringen um Einfluss und Kontrolle steckt. Wer führt wen? Wer setzt sich durch?

Trumps Einladung an Netanjahu war freundlich formuliert: „Ich freue mich darauf, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie wir Frieden für Israel und seine Nachbarn erreichen können und welche Maßnahmen notwendig sind, um unseren gemeinsamen Feinden entgegenzutreten.“

Der jüngste Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas mag auf dem Papier stehen, doch die Realität sieht anders aus: Tausende vertriebene Palästinenser kehren über die „Netzarim-Achse“ in den Norden Gazas zurück – ein Szenario, das in Israel als militärische Niederlage gewertet werden könnte. Die Jerusalem Post warnt bereits, dass dies eine neue Eskalation auslösen könnte.

Netanjahu, unter Druck in der eigenen Regierung, sagt: „Israel wird den Waffenstillstand nach der ersten Phase des Abkommens nicht fortsetzen.“ Eine typische Netanjahu-Aussage: Unverbindlich genug, um sich alle Optionen offen zu halten – und gleichzeitig geschickt platziert, um innenpolitisch Zeit zu gewinnen.

Netanjahu: Spieler oder Getriebener?

Netanjahu hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass er Washingtons Nahost-Politik beeinflussen kann. Unter Joe Biden ist es ihm gelungen, die US-Regierung in eine Situation zu manövrieren, in der Israels Interessen faktisch die Agenda bestimmten. Jetzt stellt sich die Frage: Kann er das auch mit Trump?

Es wäre nicht das erste Mal. Netanjahu hat ein bewährtes Muster: Er schafft neue Konfliktherde, um andere in den Hintergrund zu drängen – und nutzt sie dann, um innen- und außenpolitisch Druck auszuüben. Der Krieg gegen die Hamas ist dafür ein Beispiel. Wer denkt, dass er mit der aktuellen Waffenruhe zufrieden ist, verkennt die Dynamik. Netanjahu braucht den Konflikt, um an der Macht zu bleiben. Doch diesmal könnte Trump ihm einen Strich durch die Rechnung machen.

Trumps Druckmittel: Der Truppenabzug aus Syrien

Einer der heikelsten Punkte auf der Agenda ist Trumps geplanter Rückzug der US-Truppen aus Syrien. Ein Schritt, der Israels strategische Lage empfindlich treffen würde. Denn nach dem Sturz Assads wächst der Einfluss der Türkei in der Region – und Ankara betrachtet Syrien zunehmend als seinen Hinterhof. Das passt weder Israel noch Saudi-Arabien.

Besonders brisant: Ein US-Abzug würde auch die kurdischen Kämpfer in Nordostsyrien schwächen, die bisher von den Amerikanern geschützt wurden. Die Türkei droht bereits mit einer Offensive gegen sie – bislang wurde sie von Washington gebremst. Ein Rückzug der USA könnte das gesamte Machtgefüge im Nahen Osten neu ordnen.

Für Trump ist das ein Verhandlungspfand. Die Frage ist, wie weit er es gegen Netanjahu ausspielt. Setzt er sich mit seinem Plan durch – oder schafft es Netanjahu, ihn erneut in eine israelische Abhängigkeit zu treiben?

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der kommenden Bundestagswahl nominiert. Sie ist stolze Mutter eines dreijährigen Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

