Die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte es am Donnerstag sehr eilig, in Paris Guten Tag zu sagen. Sie wollte das vor Olaf Scholz tun, um zu zeigen, wer in der Außenpolitik das Heft in der Hand hält. Machtspiele eben. In so einem Fall nimmt man dann gerne den Airbus. So auch Baerbock.

Von Paris ging es am Donnerstag weiter nach Brüssel. Für diese Fahrt stieg Baerbock auf den Schnellzug um. Es galt ein gutes Zeichen (für die Klimahüpfer) und schöne Bilder (für sich selbst) zu setzen: ‚Für kurze Strecken im Inland und in Europa nehmen wir immer die Bahn!’, lautet ja ein grüner Lehrsatz. Also nahm Baerbock fürs Publikum die Bahn. Die grüne Presse sah’s und war begeistert, der Westen jubelt:

Weil Baerbock mit dem Luftwaffen-Flieger aus Berlin nach Paris angereist war, ätzten sofort ihre Kritiker im Netz. Von grüner Doppelmoral war die Rede, weil sie innereuropäisch geflogen ist und damit viele Treibhausgase verursachte. „Wasser predigen und selber Wein trinken“, hieß es beispielsweise im Netz.

Doch mit einem geschickten Schachzug ließ Baerbock gleich am zweiten Tag ihrer Amtszeit die Hetze verstummen und stärkte ihre Klima-Glaubwürdigkeit.

Für ihre Fahrt nach Brüssel, ihre zweite Station, nutzte Baerbock ganz klimaschonend den Zug! Am Bahnhof Nord in Paris stieg sie in den Thalys in Richtung Belgien ein. Da hatte niemand mehr etwas zu meckern.

Was die westliche Klatschpresse nicht beachtete, war, dass so ein Flieger auch irgendwie wieder zurück nach Hause muss, nachdem er in Paris gelandet ist. Der Airbus kehrte also (nicht klimaneutral) nach Deutschland zurück, um dort eingesetzt zu werden, und flog dann sofort wieder nach Brüssel, damit Baerbock ihn am Freitag nach Polen nutzen konnte. Das Hin und Her des Airbus muss natürlich bei der Klimabilanz von Baerbocks Zugfahrt berücksichtigt werden. Alan Posener schreibt’s in der ZEIT:

Aber gut, es ging der Ministerin so wie uns Normalsterblichen. Sie hatte es eilig, ewig wollte sie nicht unterwegs sein, das Flugzeug ist da schon praktisch. Zwar nutzte sie den Hochgeschwindigkeitszug für die Weiterfahrt nach Brüssel. Aber dort holte sie der Airbus wieder ab, um sie nach Warschau weiterzufliegen.

„Was gibt es Schöneres für eine Außenministerin, als am ersten Morgen im neuen Amt in Paris zu sein?“, sagte Baerbock, als spiele sie eine Rolle in einem Musical der Fünfzigerjahre, inklusive Fototermin vorm Eiffelturm.

Der ZEIT-Autor hat (neben dem Fototermin) als Entschuldigung für den Airbus parat, dass ja auch immer Frauen aus der Presse („Journalistinnen“) mitfliegen und dass es eben schnell gehen musste. Das verstehen sicher auch die Fridays-for-Future-Girlies, sodass sie am Freitag wieder begeistert für ihre Annalena hüpfen können.