Von DR. GERD REUTHER | Nichts ist mehr zum Symbol des angeblich so verabscheuungswürdigen Zeitalters der Verbrennungsmotoren geworden wie der „Diesel“. Der Abgas-Skandal von Volkswagen, der in Wahrheit ein Betrugskartell aller Autohersteller war, diente auch als Vorspiel für die im Aufbau befindliche pseudoökologische Verbotsgesellschaft. Die Stickoxide des Selbstzünders wurden zum Menetekel, obwohl Nachrüstungen diese hätten einfach beseitigen können. Bei der Ächtung des Dieselmotors geht es um mehr.

Als Rudolf Diesel vor gut einem Jahrhundert unfreiwillig in sein nasses Grab sank, hatte er Explosiveres im Gepäck als den Selbstzünder. Zeitgleich mit der Präsentation des neuartigen Verbrennungsmotors veröffentliche Diesel 1903 sein Buch „Solidarismus – Natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen“. Brisanter als „Das Kapital“ von Karl Marx entwarf Diesel darin eine Gesellschaft ohne Wirtschaftsbosse, Banker, Politiker und Gewerkschaften. Und er lieferte mit seinem Motor gleich das revolutionäre Werkzeug mit.

Wie der Motor Diesel zum Millionär gemacht hatte, war jetzt der soziale Aufstieg auch für Tellerwäscher zum Unternehmer in Reichweite. Rudolf Diesel legte die Axt an die Grundfesten des damals herrschenden Turbokapitalismus. Erst als er auf der Überfahrt ins Vereinigte Königreich 1913 über Bord ging, öffnete sein Motor den neuen angloamerikanischen Eliten die Tür zu einem ungebremsten Globalismus ohne die unerwünschte Nebenwirkung einer radikalen Demokratisierung. Mit Rudolf Diesel versank erst einmal die Hoffnung auf eine Abmilderung sozialer Gegensätze.

Als der Dieselmotor zum Ende des 20. Jahrhunderts in immer mehr Pkws verbaut wurde, mutierte der Selbstzünder noch zum Symbol individueller Bewegungsfreiheit und Kraftentfaltung. Diese Freiheit jedes Einzelnen, zu gehen und zu fahren, wohin er wollte, war schon immer die große Angst der Eliten. Nicht umsonst gab es im Feudalismus bis zur französischen Revolution nicht einmal für Adelige uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Untertanen waren zur Ortsständigkeit verdammt. Noch 1989 war die fehlende Reisefreiheit der Anfang vom Ende des Kommunismus.

Da Diesel auch einen Einsatz seines Selbstzünders in Kriegsschiffen und U-Booten ablehnte, war er damals auch ein Hemmschuh für die auf Hochtouren laufende Geldmaschine der Rüstungsindustrie am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Offiziell hatte Diesel Selbstmord begangen, obwohl er vorher in guter Stimmung mit Geschäftspartnern zu Abend gegessen hatte.

So wenig wie Rudolf Diesel scheint jetzt sein Motor überdauern zu dürfen. Obwohl der Dieselmotor weiterhin für unsere Lieferketten in Schiffen und Lkws unverzichtbar ist und Fahrverbote noch vor wenigen Jahren selbst in abgasgeplagten Städten ein No-Go waren, läutet seine Totenglocke seit 2015. Ein Hohn angesichts der Tatsache, dass vermeintlich „klimaneutrale“ Elektromotoren hierzulande ihre Energie mit erheblichen Leitungs- und Transformationsverlusten zu mehr als der Hälfte aus Braunkohle schöpfen. Wer den Dieselmotor verbietet, sagt eigentlich, dass er Freiheit nur noch für wenige will.

Dr. med. Gerd Reuther ist Facharzt für Radiologie und Publizist. Wechselwirkungen zwischen Medizin und Gesellschaft sind seit seinem Rückzug aus dem Arztberuf zu seinem Hauptthema geworden. Die kritische Analyse unseres Gesundheitssystems „Der betrogene Patient“ war 2017 ein Spiegel-Bestseller und gilt seither als Referenzwerk für die Medizinkritik. 2018 erschien „Die Kunst, möglichst lange zu leben“ und 2021 eine kritische Geschichte der europäischen Medizin unter dem Titel „Heilung Nebensache“. Interviews mit ihm wurden im Internet millionenfach aufgerufen.