„[…] Also ich verstehe es nicht: Jetzt auf einmal ist alles, was aus Russland kommt, sch… und muss von uns allen gemieden werden. Und nicht nur die Produkte, die im Supermarkt verkauft werden, sondern auch die Menschen, die aus Russland stammen, werden aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen. So wie der Krieg Corona abgelöst hat, haben jetzt die Menschen mit russischen Wurzeln die Ungeimpften abgelöst. Dabei ist es ganz egal, was diese Russen von Putin halten – allein die russische Abstammung reicht schon aus für eine Verurteilung…"