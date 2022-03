Von KEWIL | „Ich glaube, er ist ein Kriegsverbrecher“, sagte US-Präsident Joe Biden in Washington auf die Frage einer Reporterin, ob Biden Putin für einen Kriegsverbrecher halte. („Oh, I think he is a war criminal.“)

Was für ein übles, undiplomatisches Geschwätz. Der grenzsenile US-Präsident kann doch denken, was er will. Aber selbst, wenn es stimmt, sollten hoch stehende Politiker gefälligst ihre Klappe halten, denn schon übermorgen könnten sie an irgendeinem Verhandlungstisch sitzen und etwas voneinander wollen – und dann.

Glaubt dieser klapprige alte Mann, dass Verhandlungen mit Moskau jetzt einfacher werden? Vermutlich hat er nichts im Hirn. Solche extremen Ausdrücke sind unverzeihlich. Prompt kam von Moskau die Retourkutsche: „Wir glauben, dass so eine Rhetorik von einem Staatsoberhaupt, dessen Bomben Hunderttausende von Menschen in der ganzen Welt getötet haben, nicht akzeptierbar und unverzeihlich ist.“

Soweit die aktuelle Beleidigung. Aber vor ziemlich genau einem Jahr war Biden in einem Interview auch gefragt worden, ob er der Ansicht sei, dass Putin „ein Mörder ist“. Und der damals neue US-Präsident antwortete: „Das tue ich.“ (PI-NEWS berichtete). Was aus diesem Ausrutscher geworden ist? Man hat nichts mehr davon gehört?