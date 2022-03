Von M. SATTLER | Der aktuelle Hass der Deutschen auf alles Russische lässt sich nicht allein mit dem Ukraine-Krieg erklären. Für viele Deutsche und andere Europäer ist Russland vielmehr der verhasste Alter Ego: Russland steht für jenes Europa, das sich selbstbewusster entwickelt hat als die heute stark verunsicherten, von Identitätskrisen betroffenen Länder insbesondere Westeuropas.

Im ersten Teil dieser PI-NEWS-Serie ließ sich erkennen, dass der historisch beispiellose Hassausbruch gegen alles Russische, dieser regelrechte Blutrausch, von dem viele Deutsche heute ergriffen sind, tiefere Gründe haben muss als die bloße Missbilligung einer gegen ein anderes Land gerichteten Militäraktion oder die Annexion einer Halbinsel im Schwarzen Meer. Bedenken wir: Gegen Saddam Husseins Einmarsch in Kuwait hat in Deutschland auch niemand demonstriert, und die illegale Besatzung Nordzyperns durch die Türkei ist den Deutschen ebenfalls völlig schnuppe. Der russische Einmarsch in die Ukraine ist also bestenfalls der Auslöser für diesen gegenwärtigen Hass, aber ganz sicher nicht die tiefere Ursache.

Wir haben im ersten Teil auch gesehen, dass zur Erklärung dieses Hasses nicht irgendwelche emotionalen Verletzungen aus der Vergangenheit herangezogen werden können: Deutsche und Russen hatten die meiste Zeit ihrer Geschichte immer ein entspanntes Verhältnis, selbst in schwierigen Zeiten begegnete man sich mit gegenseitiger Achtung angesichts der hohen kulturellen Leistungen auf beiden Seiten. Jeglichen historischen Zorn etwa mit Blick auf die russische Annexion Ostpreußens haben wir längst verarbeitet.

Die Ursache des neuen deutschen Russen-Hasses ist also weder im aktuellen Krieg der Gegenwart noch in alten Geschichten aus der Vergangenheit zu suchen. Wo aber dann?

Zunächst einmal fällt auf, dass der aktuelle Hass auf alles Russische nicht nur Deutschland erfasst hat, sondern eine Erscheinung in der gesamten westlichen Welt ist – und zwar nur dort. Der nicht-westliche Teil der Welt steht dem Ukraine-Krieg eher gleichgültig bis neutral gegenüber, in vielen Schwellenländern sogar eher mit Sympathie für Russland. Der neue Russen-Hass ist also weder ein deutsches, noch ein globales, sondern ein speziell gesamtwestliches Phänomen.

Schauen wir uns die geographische Verteilung dieses Hasses innerhalb Europas etwas genauer an, wird auch deutlich: Der neue Hass auf Russen findet sich vor allem in Westeuropa. In Osteuropa sind die Emotionen weitaus differenzierter – abgesehen von Polen, wo die schon seit Jahrhunderten gepflegte, historisch nicht ganz unberechtigte, aber längst ins Psychopathische übersteigerte Angst vor dem großen slawischen Bruder zum nationalen Selbstverständnis gehört.

In Ungarn liegen die Dinge jedoch schon ganz anders, auch in Tschechien und vor allem in der Slowakei. Serbien steht ohnehin auf russischer Seite, eine stark pro-russische Strömung beherrscht auch die Debatte in Bulgarien. Und sogar in Deutschland besteht ein unübersehbares West-Ost-Gefälle in Sachen Russen-Hass: Im alten Westdeutschland hasst man stärker, im Gebiet der ehemaligen DDR – wo man 44 Jahre von Russen unterdrückt wurde – um vieles schwächer. Wir sehen also: Selbst innerhalb der angeblich so geeinigten „EU“ sind die Meinungen zwischen West und Ost gespalten.

Und genau diese Gespaltenheit kennen wir bereits aus anderen Kapiteln der jüngeren Geschichte. Nehmen wir den Sonderfall Polen einmal aus der Betrachtung heraus, dann weckt die aktuelle geographische Verteilung des Russen-Hasses in Europa unwillkürlich Erinnerungen an die Zeit der „Flüchtlinge“ von 2015, deren Ankunft ja in Westeuropa bejubelt, in Osteuropa mit Argwohn beobachtet wurde. Der tiefe kulturelle Graben zwischen West- und Osteuropa, der schon 2015 überdeutlich in Erscheinung trat, zeigt sich also auch heute wieder, nur bei einer anderen Thematik.

Dass dieser kulturelle Graben mit dem Verlauf des ehemaligen Eisernen Vorhangs ziemlich identisch ist, ist kein Zufall. Denn der Eiserne Vorhang war nicht nur eine politische Grenze, er wirkte vor allem nach 1968 auch als undurchdringliche Kulturbarriere. Vor 1968 war Europa zwar politisch geteilt, blieb aber auf geistig-kultureller Ebene weiterhin verbunden. Dies änderte sich massiv 1968, als es im Gefolge der chinesischen Kulturrevolution sowohl in den USA als auch im stark unter amerikanischem Einfluss stehenden Westeuropa zu einem massiven Kulturbruch kam: Genau wie in China wurde nun auch in der westlichen Welt die kulturelle Selbstzerstörung propagiert. Im russisch beherrschten Osteuropa hingegen wurde diese „Gegenkultur“ unterdrückt, die Kulturrevolution fand in Osteuropa nie statt. Vielmehr erlebte die klassische europäische Kultur im kommunistischen Osten sogar eine Aufwertung, da viele Menschen in der eigenen kulturellen Tradition einen zivilisierten Zufluchtsort vor den Exzessen der kommunistischen Führung suchten und fanden. Während man 1968 in Zürich auf der Theaterbühne auf das christliche Kreuz pinkelte, spielte man in Budapest – und Moskau – weiter die großen europäischen Klassiker.

Die fehlende Kulturrevolution von 1968 erklärt bis in die Gegenwart die enormen kulturellen und politischen Unterschiede zwischen West- und Osteuropa. Osteuropa – einschließlich Russland – repräsentiert im Grunde das Europa ohne 1968 und wirkt daher heute in vielerlei Hinsicht auch „europäischer“, geordneter, stabiler, als das immer noch von allerlei geistigen Wirrungen heimgesuchte Westeuropa. Wer heute von Frankfurt nach Prag reist, der reist gleichzeitig von einem stark verunsicherten, massiv umgevolkten, von einer tiefen Identitätskrise betroffenen Europa in jenes andere Europa, das mit sich und seiner eigenen Kultur völlig im Reinen ist.

Das gilt noch mehr für eine Reise nach Moskau: Mehr als jedes andere europäische Land zelebriert Russland seinen kulturellen und historischen Stolz. Ob vor Hunderten von Jahren bei der russischen Kolonisation Sibiriens irgendwelche Nomadenvölker zu Schaden kamen, ist ein Nullthema. Zudem ist Russland heute das einzige von indigenen Europäern („Weißen“) bewohnte Land der Erde, in dem die Elite keine aktive Umvolkungspolitik betreibt – allein diese völlig gegen westlich-buntistische Dogmen gerichtete Haltung dürfte den politischen Führern in Washington, London, Paris und Berlin ein Dorn im Auge sein. Und wenn wir ehrlich sind, zählt ja genau dieses klassisch europäische Selbstbewusstsein, das Russland heute wie kein anderes europäisches Land verkörpert, auch zu den wesentlichen Gründen für die Sympathien, die man Russland in patriotisch-europäischen Kreisen seit langem entgegenbringt.

Russland steht also für ein anderes Europa: ein selbstbewusstes Europa, das stolz auf seine Geschichte und Traditionen ist, das seine Kriege gewinnt, statt sie zu verlieren, und in dem – um im Bild zu bleiben – auf das christliche Kreuz und die eigene europäische Kultur insgesamt nicht gepinkelt wird. Wer heute aus den USA, Westeuropa und Deutschland nach Russland blickt, schaut daher gewissermaßen in sein eigenes Spiegelbild: auf seinen Zwillingsbruder, der vielleicht frech und ungestüm, aber stets mit hoch erhobenem Kopf durch die Lande zieht, während man selbst mit gesenktem Haupt durch sein Leben stolpert.

Und genau dieser Blick auf den Zwillingsbruder mit dem erhobenen Kopf führt zu Hass im Herzen.