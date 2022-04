Von WOLFGANG HÜBNER | Manfred Kleine-Hartlages jüngstes Buch „Systemfrage“ (PI-NEWS berichtete) kommt zu dem analytischen Schluss, dass die Berliner Republik zum Scheitern verurteilt ist. Dies ist das harte, ja vernichtende Urteil eines Autors, der sich keinen Illusionen mehr hingibt. Und jeder Tag seit Merkels Abgang und der Koalitionsregierung von Kanzler Olaf Scholz bestätigt Kleine-Hartlages düstere Prophezeiung aufs Neue. Es ist nicht nur die katastrophale Auswahl des politischen Spitzenpersonals, die das Herzland Europas schädigt und blamiert. Weit bedeutungsvoller ist der Einsturz des deutschen politischen Kartenhauses durch den Krieg in der Ukraine.

Wenn ein Staat und die (noch) stärkste Ökonomie in Europa völlig abhängig ist vom guten Willen Russlands und dessen Öl- und Gaslieferungen, Russlands Kriegsgegner Ukraine aber nun gerade aus Deutschland schwere Waffen erhalten soll, dann ist das nicht nur höchst absurd. Diese Absurdität zeigt auch brutal, in welchen gefährlichen Abgrund der deutsche Verzicht auf Selbstbestimmung und Souveränität führt. In dieser Situation kann Deutschland sogar fast beliebig von Litauen, Polen und Kiew vorgeführt werden, allesamt Staaten unter großem Einfluss des in Washington herrschenden Biden-Machtzentrums, aber finanziert von deutschem Geld.

Man muss kein rechter oder linker Patriot, sondern nur bei unabhängigem Verstand sein, um zu verstehen: Deutschland soll, mit tatkräftiger Hilfe der Grünen und einheimischen Transatlantikern jeder Couleur, vollkommen dem Diktat der Biden-USA ausgeliefert werden. Es reicht den in Washington derzeit maßgeblichen Kreisen nicht mehr, in Deutschland einen sicheren Stützpunkt in Europa zu haben. Sie wollen nun auch einen bedingungslos gehorsamen und abhängigen Vasallen. Und zwar so gehorsam und abhängig, wie das noch nicht einmal in den langen Besatzungsjahren von Adenauer bis Kohl der Fall war. Um es deutlich zu sagen: Der wirkliche Feind elementarer deutscher Interesse sitzt keineswegs in Moskau, sondern in Washington!

Die höchstwahrscheinlich von Washington und Kiew verabredete Ausladung des Bundespräsidenten ist eine bewusste Machtdemonstration gegenüber Berlin. Wenn Kanzler Scholz sich jetzt von der bewussten Demütigung seines Parteifreundes und formalen deutschen Staatsoberhaupts nur „irritiert“ statt wütend und entschlossen zu Gegenmaßnahmen zeigt, dann ist diese Reaktion das Eingeständnis völliger Hilflosigkeit. Ja, es ist eine bedingungslose Kapitulation.

Dass diese auch noch in Deutschland verschiedentlich schöngeredet und noch feixend gebilligt wird, ist das zwar erschreckende, aber logische Ergebnis einer nun im Galopp scheiternden Republik. Der Weg nach ganz unten wird immer kürzer. Und daran sind nicht Putin oder Biden schuld, sondern es sind die Deutschen selbst.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen neuen Telegram-Kanal erreichbar.

