Am Samstag wurde der „Rheinländer“ (Tagesschau vom 23. April bei Minute 4:42) Bijan Djir-Sarai auf dem Parteitag der FDP in Berlin zum neuen Generalsekretär gewählt. Wir gratulieren der FDP zu dieser Auswahl, wollen dessen ungeachtet aber einige kritische Fragen zu ihrem neuen Generalsekretär stellen.

Laut Wikipedia war der „Rheinländer“ Bijan Djir-Sarai im Alter von elf Jahren noch Iranländer, der Fünftklässler wurde 1987 von seinen Eltern nach Deutschland geschickt:

Seine im Iran lebenden Eltern gaben ihn 1987 im Alter von elf Jahren in die Obhut seines Onkels in Grevenbroich, um ihm eine bessere Lebensperspektive zu eröffnen. Sein Vater hatte in Deutschland studiert.

Unsere 1. Frage wäre nun, ob die „Eröffnung einer besseren Lebensperspektive“ zu der Zeit rechtlich ausreichend war, um einen Elfjährigen aus dem Iran zur Verwandtschaft nach Deutschland zu verschicken? Damit zusammenhängend die

Frage 2: Dient es dem Kindeswohl, wenn ein Elfjähriger von den Eltern im Iran getrennt wird, um ihn in Deutschland vom Tierarzt-Onkel „[…] trotz geringer Deutschkenntnisse in einem Gymnasium ein[zu]schulen?“

Gut, Djir-Sarai schaffte die Schule, und auch das Studium, jedenfalls fast allein. Wiki berichtet über seinen vorübergehenden Doktortitel und über die dafür notwendige Doktorarbeit:

Djir-Sarai wurde 2008 von der Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln mit einer Arbeit über Ökologische Modernisierung der PVC-Branche in Deutschland promoviert. Im Jahr 2011 identifizierte die Internetplattform VroniPlag Wiki in der Arbeit zahlreiche Übernahmen von Textpassagen anderer ohne zureichende Quellenangaben. Djir-Sarai wies den Vorwurf anfänglich zurück. Die Universität Köln erkannte ihm am 5. März 2012 den Doktorgrad ab, da es an der vollständigen wissenschaftlichen Eigenleistung fehlte.

Frage 3: Wies Djir-Sarai den Vorwurf nur „anfänglich“ zurück oder immer noch? Wie geht dann die FDP damit um, dass ihr Generalsekretär sich mit fremden Federn schmückte bzw. immer noch schmückt? Darf man so etwas politisch inkorrekt hinterfragen unter den Freiheitlichen? Darf man gar darauf antworten unter den vorgeblichen Freunden der Freiheit?

Frage 4: 2008 schloss der „Rheinländer“ sein Studium mit der fragwürdigen Promotion ab, die später aberkannt wurde. 2009, also ein Jahr später, zog er im zweiten Versuch für die FDP in den Bundestag ein. Die Frage:

Hat Bijan Djir-Sarai jemals in seinem Leben richtig gearbeitet? Musste er sich Herausforderungen stellen, die jeder neue Job mit sich bringt? Musste er Kritik von Vorgesetzten einstecken und Misserfolge hinnehmen wie alle, die arbeiten, um zu überleben? Was hat er gearbeitet? Bitte alles angeben. Hat er die Pflanzen der Nachbarn gegossen, deren Katze versorgt, den Rasen gemäht? Hat er im Call-Center gearbeitet? Ist er irgendeiner anderen versicherungspflichtigen Arbeit nachgegangen?

Wir würden uns freuen, wenn der „Rheinländer“ Bijan Djir-Sarai den Mut aufbringt, uns auf diese Fragen zu antworten. Vielleicht weiß ja auch sein Ortsverband Näheres und verrät uns das. Wie immer gilt jedenfalls bei PI-NEWS:

Wir sichern den Antwortenden eine ungekürzte und unveränderte Wiedergabe der Stellungnahme in voller Länge zu. Denn: Wir glauben an die Aufklärung und an die inhaltliche Diskussion. Und wir glauben an die Freiheit.

