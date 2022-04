„[…] Viele von euch haben es ja bestimmt schon mitgekriegt, dass in China wieder die Pandemie um sich greift. In Shanghai geht es so richtig ab. Das ZDF titelt: ‚Erste Tote bei Corona-Ausbruch in Shanghai. China fährt eine Null-Covid-Politik, dennoch infizieren sich Menschen mit dem Coronavirus. Shanghai meldet nun Todesfälle. Es sollen ungeimpfte Ältere sein.‘ Hajo, Geimpfte können es ja gar nicht sein, denn die sind ja ausreichend geschützt. Komisch, ich hätte ja gedacht, in China hat es gar keine Ungeimpfte mehr. Sind die doch so hart in ihren Maßnahmen. Hat man doch da die Bilder gesehen, wo die sogar die Leute in den Häusern einsperren und die Haustiere töten…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

