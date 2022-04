„In einer exklusiven BILD-Umfrage wurde die Frau Baerbock als beliebteste Ministerin gewählt. Was ganz klar die Frage aufwirft, ob die Deutschen nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Kann man sich doch dem Eindruck nicht erwähren, dass der durchschnittliche Deutsche überhaupt keinen politischen Verstand hat, wählt er doch die Baerbock, weil die so sympathisch lacht. Und die tollen Bilder da in Afrika, wo sie da mit der Wassermelone rumläuft, werden nicht als Propaganda entlarvt. Das, obwohl es gar nicht offensichtlicher geht. Man kommt sich vor wie in der billigsten RTL-Castingshow…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

Like