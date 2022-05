„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Ach ihr lieben Leut‘, als ich heute Morgen in meinen Spiegel geschaut habe, hat mich fast der Schlag getroffen. Habe ich mich doch wahrscheinlich mit dem neuen Virus, der in Deutschland grassiert, angesteckt. Jaja, die Affenlocken grassieren in Deutschland. Gut, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wirklich habe, aber die Anzeichen deuten ganz deutlich darauf hin. Ach herrje, jetzt muss ich mich wahrscheinlich testen lassen und wenns ganz hart kommt, muss ich auch noch in Quarantäne…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

