Von MANFRED ROUHS | Wer ein Problem erkennen will, muss zu der Sache, um die es geht, zunächst einmal Abstand gewinnen. Nichts ist dafür so hilfreich wie ein unverstellter Blick von außen, wie ihn beispielsweise Schweizer Medien auf die politischen Verhältnisse in Deutschland werfen können.

Alexander Kissler schreibt für die „Neue Züricher Zeitung“ (NZZ) aus Berlin über Deutschland – und manchmal wundert er sich, beispielsweise über die Bemühungen der „Ampel“-Regierung für einen „Umbau der deutschen Gesellschaft“.

Unsereiner hat ja eher den Eindruck, die rot-gelb-grüne Regierungskoalition sei vollauf ausgelastet mit Corona, dem Krieg in der Ukraine und der Weginflationierung des Euro. Aber nein, die Pläne dieser Regierung reicher weiter. Sie will die Bevölkerung umerziehen – wieder einmal. Dafür nimmt sie Steuergeld in die Hand. Viel Steuergeld, das in Projekte für eine „engagierte Zivilgesellschaft“ gepumpt werden soll.

Dazu bemerkt Alexander Kissler:

„Ist bereits die Zivilgesellschaft ein seltsamer begrifflicher Bastard von Staat und Gesellschaft, die sich in fruchtbarer Spannung gegenüberstehen sollten, so ist die ‚engagierte Zivilgesellschaft‘ vollends ein hölzernes Eisen. Gemeint sind gesellschaftliche Akteure, die im Sinne der derzeit regierenden Parteien agieren und dafür vom Staat bezuschusst werden. Der Staat will sich eine Gesellschaft nach seinem Bilde formen. Letztlich wird der Bürger unter Vorbehalt gestellt.

Dauerhaft förderungswürdig sind in erster Linie jene identitätspolitischen Player, die Kurse anbieten und Seminare zum ‚Kampf gegen rechts‘, gegen den Klimawandel, für Integration und für ‚Vielfalt‘. Eine Extremismusformel, mit der die Initiativen jeder extremistischen Versuchung abschwören müssten, lehnen Paus und Faeser ausdrücklich ab.“

Die neue Umerziehung fängt im Kindergarten an und endet nicht, solange der unter Vorbehalt gestellte Bürger noch lebt und wahlberechtigt ist. George Orwell lässt grüßen.

Kein Wunder, dass der geschasste frühere Präsident des Bundesamtes für „Verfassungsschutz“, Hans-Georg Maaßen, die NZZ als eine Art „Westfernsehen“ wahrgenommen hat. Alexander Kissler hält dem Souverän des deutschen Staates den Spiegel vor und zeigt ihm auf, wie gründlich er degradiert worden ist.

Das geht wahrscheinlich tatsächlich nur von außen, denn jeden, der das innerhalb des Käfigs versucht, gibt die Medienmeute zur Jagd frei.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

