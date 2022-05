„Also komisch finde ich das schon: Während unsere Politiker immer fetter werden und in immer dickeren Limousinen durch die Gegend fahren, werden die Appelle immer lauter, dass sich der normale Bürger einschränken soll. Naja, wir sollen nicht mehr so viel heizen, nicht mehr so viel duschen, weniger fliegen, kein Auto mehr fahren und weniger Fleisch verzehren. Jetzt fordert der Habeck, der mit dem dicken Doppelkinn, sogar den allgemeinen Verbrauch von Lebensmitteln zu reduzieren. Die behaupten nämlich, dass wegen des Ukraine-Krieges die Lebensmittel auf der Welt knapp werden und dass da besonders die ärmeren Länder drunter leiden…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

Like