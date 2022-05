Von KEWIL | Am morgigen 9. Mai feiern die Russen überall den wichtigen „Tag des Sieges“, Putin natürlich auf dem Roten Platz (Video oben: Generalprobe am Samstag auf dem Roten Platz). Es ist gut möglich, dass der Präsident da positive Neuigkeiten aus der Ukraine verkünden will. Wie aber sieht die aktuelle Lage am heutigen 74. Tag des Konflikts de facto aus?

Grob gesagt stockt der russische Angriff im Südosten in den letzten Tagen. Hier rücken sie mal wieder ein paar Kilometer vor und erobern ein Dorf, dort sind sie abgezogen und ein paar Ukrainer erobern einen Streifen zurück. Drohnen erkunden von beiden Seiten, irgendwelche Artilleriestellungen feuern eine halbe Stunde und wechseln die Positionen, Raketen fliegen und treffen oder nicht, es gibt wenige Tote, im Vergleich zu WK I oder WK II kann man gar nicht von Krieg reden.

Dies liegt nach wie vor am ursprünglichen russischen Plan, die Russland-freundlichen Oblaste im Donbass zu erobern, aber die Leute dort zu verschonen und so wenig wie möglich zu zerstören. Man wollte nach dem Krieg kein kaputt geschossenes Terrain mit Ruinen besitzen, sondern möglichst viel an Infrastruktur (Brücken, Häuser etc.) für sich erhalten. Aber dieser Plan lässt sich nicht durchhalten.

Kiew bekommt vom Westen laufend Waffen und Militärhilfe in Milliardenhöhe und ballert alles bedenkenlos Richtung Osten. Zwar haben Russland und die Ukraine noch viel altes Kriegsmaterial, teilweise aus Sowjetzeiten, aber das ändert sich.

Wenn Russland diesen Krieg gewinnen will, und es muss ihn gewinnen, sonst hat Moskau fertig, wird es bald viel rücksichtsloser mit schwereren Waffen, größeren Raketen und Luftangriffen gegen die Ukraine vorgehen müssen, bevor die Ukrainer immer stärker werden. Mal sehen, ob man morgen aus Moskau etwas dazu hört.

Dabei haben die Russen bereits einen schönen Anteil vom Donbass, sie haben den festen Zugang zur Krim, die Krim sowieso, aber der eroberte Streifen im Südosten der Ukraine ist immer noch zu schmal, Odessa fehlt ganz. Russland wird hier nicht stoppen wollen oder können.

Denn egal wo die neuen Grenzen Russlands gezogen werden, das werden keine ruhigen Grenzen sein. Man muss mit jahrelangem Beschuss von Seiten der Ukraine rechnen, mit Sabotageakten und Partisanen. Wie soll sich das jemals beruhigen? Waffenstillstands- oder gar Friedensverhandlungen sind nirgends in Sicht. Der Krieg wird härter weitergehen.

Russland will jetzt ein Nachgeben der Ukraine, die Amerikaner und die NATO (Kiew hat nichts zu melden) wollen den totalen Rückzug Russlands, auch aus der Krim, also eine hundertprozentige Niederlage der Russen, inklusive ein Schanddiktat nach dem Muster von Versailles, was auch den völligen finanziellen Ruin Moskaus bedeuten würde.

Wie und wann sollen die beiden Seiten unter diesen Umständen zusammenkommen? Einfach unvorstellbar. Nein, da werden auch dank unserer idiotischen Hilfe mit schweren Waffen leider noch viele Unschuldige sterben, von unseren sinnlos verbrannten Milliarden ganz abgesehen. Und auch Deutschland ist jetzt schon selbst verschuldet ein Verlierer dieses Stellvertreterkriegs USA – Russland.

