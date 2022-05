Der US-Journalist Jack Posobiec wurde am Montag beim Versuch, vom World Ecenomic Forum (WEF) in Davos zu berichten, von einer „WEF-Polizei“ – siehe Foto unten – in Gewahrsam genommen, durchsucht und nach den Inhalten seines Kameramaterials ausgefragt. „Reporter ohne Grenzen“ und Menschenrechtsgruppen schweigen bisher dazu.

Die „WEF-Polizei“ hatte versucht, Posobiecs Material abzunehmen, vom Filmen abzuhalten und von seinem Team zu trennen, sagte er im Interview mit Charlie Kirk von „Turning Point USA“, einer erfolgreichen konservativen Studentenbewegung aus den USA.

„Sie haben nie erklärt, warum wir zum Ziel gemacht wurden. Wir hatten schon vor einer Stunde unsere Pässe und Presseausweise vorgezeigt“, so Posobiec, der beim US-Marinegeheimdienst Chinaexperte war, bevor er unabhängiger Journalist bei Rebel News, OAN und Human Events wurde.

„In den USA gibt es ein Recht auf Meinungsfreiheit, aber das gilt hier (in der Schweiz) scheinbar nicht“, sagte Posobiec. „Hier kann die Polizei Chips konfiszieren und unser Material löschen, bevor wir unsere Anwälte eingeschaltet haben.“ Posobiec recherchiert für ein Buchprojekt namens „The Great Global Reset“.

„Dort (in der Schweiz) geht die größte Gefahr für den Bürger scheinbar von der Regierung aus“, sagte Kirk, und warnte, in den USA drohe dasselbe. Am Ende des Gesprächs wandte sich Posobiec direkt an WEF-Veranstalter Klaus Schwab: „Herr Schwab, wir gehen hier nicht weg.“

Posobiec war unter anderem maßgeblich an der Enthüllung von Hunter Bidens Laptop beteiligt und trug kürzlich dazu bei, Pläne des Biden-Regimes für ein „Wahrheitsministerium“ zu vereiteln.

