Von KEWIL | Die Schweiz kann man mit vielen Assoziationen verbinden, sei es „das Heidi“ oder die angeblich mächtigen und geheimnisvollen Schweizer Banken. Ein rundum positiver Faktor war jedenfalls die Neutralität der Schweiz, deren Ursprung schon 200 Jahre zurückliegt, die später zum Beispiel in den Genfer Konventionen ihren Niederschlag fand und die sogar vom „Führer“ (erstmal) anerkannt wurde.

Die Neutralität der Schweiz stand nie zur Debatte und hat dem Land nur Ansehen gebracht und genützt. Denken Sie an den Sitz des Internationalen Roten Kreuzes, der UNO und vieler internationaler Organisationen in Genf.

Welcher Teufel hat also den Schweizer Bundesrat geritten, diese Neutralität für eine einseitige Parteinahme zugunsten der korrupten und kriegsgeilen Ukraine aufzugeben, mit der EU, der NATO und Joe Biden gegen Russland mitzuheulen und die zweitmeisten Sanktionen nach den USA gegen Russland zu erlassen?

Innerhalb von wenigen Wochen ist die Jahrhunderte alte Schweizer Neutralität für immer perdu – ohne jeden Grund, ohne irgendeinen Zwang von außen, nur aus Jux und Tollerei. Besonders einfältig auf diesem idiotischen Ritt in die Bedeutungslosigkeit: Ignazio Cassis (61), FDP-Bundesrat aus dem italienischsprachigen Kanton Tessin und dieses Jahr Schweizer Bundespräsident.

Russland hat die Schweiz inzwischen auf die Liste feindlicher Länder gesetzt. Kein Vertrag von Locarno, keine Friedensverhandlungen in Genf. Die Schweiz als Verhandlungsort fällt für Jahrzehnte aus, und nicht nur für Russland. Viele andere Staaten werden ähnlich denken.

Und es geht nicht nur um Verhandlungen in einem neutralen Land. Was glaubt denn die Schweiz eigentlich, wo reiche Ausländer und Staaten ihr Geld in Zukunft auf die Bank bringen? In Helvetia, wo russische „Oligarchen“ genauso enteignet und bestohlen werden wie in jeder gewöhnlichen Bananenrepublik (inklusive BRD)?

Da kann sie lange warten, hat man doch auf Druck der USA auch schon vor Jahren die anonymen Bankkonten abgeschafft. Man sollte Alleinstellungsmerkmale mit Zähnen und Klauen verteidigen und nicht entsorgen wie lästigen Müll. Cassis kann Putin jetzt auch einen „Metzger“ nennen wie Biden, das Geld und viele Menschen und Organisationen werden auf längere Sicht die Schweiz verlassen.

Warum wurde eigentlich das Volk nicht gefragt? Die Schweizerische Volkspartei (SVP) war die einzige Partei, die für die Neutralität eintrat, und versucht das nachzuholen. Die anderen Parteien, Bundes- und Nationalräte nicht. Jetzt ist sie fort.

(Näheres auch hier in NOVO: Die Schweiz ist nicht mehr die Schweiz von Andrea Seaman.)

