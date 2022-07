Manchmal sickern Skandalmeldungen über Romane bis dorthin durch, wo sie gar nicht gelesen werden. Uwe Tellkamp schaffte es mit seinem neuen Werk bis in die Bild-Zeitung. Bloß: Gelesen wird sein dicker Roman dort wohl kaum.

Gelesen wird er hingegen im „Literarischen Trio“ mit Susanne Dagen und Ellen Kositza. Diese Sendung lädt jeweils einen Gast ein, und sie ist selber auch skandalisiert worden. Die Mainstream-Medien fragen sich, ob es erlaubt sei, daß „Rechte“ einfach lesen. Mittlerweile gibt es sogar akademische Seminare darüber, was sich die „Rechten“ zu lesen erlauben.

Man staunte und beklagte: Dort („rechts“) lesen sie also wirklich, und gründlich, und sie eignen sich sogar zeitgenössische Belletristik an! Sie loben gar – wo Lob fällig ist, die Meinungen gehen stets auseinander – Bücher des gehobenen Mainstreams und linke Schreibe. Dürfen die das?

Sie machen es einfach! Dagen (Inhaberin des „umstrittenen“, wenngleich mehrfach mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichneten Buchhaus Loschwitz) und Kositza (Publizistin und Mitherausgeberin der rechtsintellektuellen Zeitschrift Sezession) haben sich diesmal den emeritierten Literaturprofessor Dr. Günter Scholdt als Lesepartner eingeladen.

Kositza (im Disco-Glitzer-Kleidchen) hat Edgar Selges Roman „Hast Du endlich gefunden“ mitgebracht: Selge, bekannter Schauspieler, schreibt über seine Kindheit in Herford zwischen Bildungsbürgertum, Musik und Prügelstrafe. Heimlich spielte Klein-Edgar, er wäre Luftwaffengeneral Kesselring und zerbombe Städte.

Scholdt stellte Ulrike Guerots „Wer schweigt, stimmt zu“ vor: Ein überaus mutiges und wichtiges Buch, das an die Wurzeln des Coronawahns gehe. Allseitige Zustimmung, so daß Scholdt selbst Wasser in den Wein kippte: Das utopistische und hippieske Moment in Guerots Schreibe sei dann doch albern.

Dagen hielt eine Eloge auf Uwe Tellkamps medial aus politischen Gründen verrissenen Roman „Der Schlaf in den Uhren“. Man ist sich einig: zu Unrecht, und man weiß: Tellkamps Leser werden nach der Lektüre noch skeptischer auf den Machtapparat BRD schauen.

Anschauen! Die Literarischen Trios lohnen sich immer, dieses ganz besonders. Und wer von den besprochenen Büchern gleich etwas bestellen will:

