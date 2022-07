Von BJÖRN HÖCKE* | Der Preis, den die Bundesbürger für die »Bündnistreue« der Ampelkoalition zahlen, ist nicht nur sprichwörtlich hoch, sondern läuft auf eine Verarmung weiter Teile der Bevölkerung hinaus. Nicht nur die geplante prächtige Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt, bei der die politische »High Society« opulent feiern und auf Kosten der Steuerzahler bewacht wird, zeigt, wie sehr sich die Berliner Politik inzwischen von der Lebensrealität der Bürger entfernt hat. Auch das mangelnde Engagement, für die drohende Gaskrise schnelle Lösungen zu finden, spricht Bände: Außenministerin Annalena Baerbock scheut das Gespräch mit ihrem russischen Amtskollegen Lawrow wie der Teufel das Weihwasser und kommt ihrer Verpflichtung als oberste Diplomatin unseres Staates nicht nach. Währenddessen läßt man sich von der US-Regierung Lösungen aufdrängen, die weder kurzfristig umsetzbar sind noch den selbst propagierten Umweltstandards entsprechen. Auch Norwegen, das als »Ausweichlieferant« schon jetzt für Deutschland fungiert, wird seine »Baltic Pipe« für größere Liefermengen wahrscheinlich erst im Oktober in Betrieb nehmen können.

Zwei naheliegende Lösungsansätze werden derzeit aus politischen und ideologischen Gründen nicht umgesetzt: Nord Stream 2 – die prominentere der nutzbaren Pipelines – könnte relativ kurzfristig in Betrieb genommen werden, aber die politische Agenda lautet nun einmal, sich in der Energiefrage von Russland ab- und den westlichen Verbündeten zuzuwenden. Auch schon vor Putins Einmarsch in die Ukraine drängte man Deutschland zu diesem Schritt, obwohl auch die USA im Hinblick auf nicht gerechtfertigte militärische Offensiven kein unbeschriebenes Blatt sind. Die Einteilung in »gute« und »böse« Lieferanten hat daher einen Beigeschmack von Heuchelei und führt darüber hinaus dazu, daß Deutschland seine berechtigten Eigeninteressen sträflich vernachlässigt.

Eine weitere Pipeline ist bereits in Betrieb, die Jamal führt von Sibirien aus über Weißrussland und Polen ins Brandenburgische Mallnow. Die im letzten Jahr in Deutschland angelieferten Gasmengen würden vollkommen ausreichen, um unsere bestehenden Gasspeicher vollständig zu füllen, allerdings ist die Jamal-Pipeline vom polnisch-russischen Wirtschaftskrieg betroffen, in dem sich beide Länder gegenseitig mit Sanktionen überziehen. Derzeit fließt wegen auslaufender Lieferverträge mit Gazprom nur wenig Gas durch die Jamal, die größte Kuriosität stellt jedoch die Tatsache dar, daß die in Mallnow anlandenden Lieferungen direkt wieder nach Polen zurückgeleitet werden. Polen verfügt inzwischen dank deutscher Lieferungen über gut gefüllte Gasspeicher. Aber auch in diesem Fall werden weder Kanzler Scholz oder Ministerin Baerbock diplomatisch tätig, um mit Polen ein Gastransitabkommen abzuschließen. Die Pipeline selbst ist von den Sanktionen nicht betroffen und könnte die Lage auf dem deutschen Gasmarkt deutlich entspannen. Die Möglichkeit, russisches Gas über die Hintertür aus Deutschland zu beziehen, wäre Polen damit nicht genommen, aber wo kein Wille ist, gibt es eben keinen Weg. Auf Dauer will Polen ohnehin auf die norwegische Baltic Pipe zurückgreifen.

Statt bestehende Möglichkeiten zu nutzen, baut die Bundesregierung auf umweltfeindliches Frackinggas, das per dieselintensivem Schiffstransport in eine Infrastruktur eingespeist werden muß, die noch nicht gebaut ist und erst in Jahren einsatzbereit sein wird. In ökologischen Belangen ist man seinen eigenen Vorsätzen nicht treu. Die Ampel vermittelt den Eindruck eines ziel- und planlosen Agierens und ignoriert Lösungen oder kennt sie eventuell noch nicht einmal. Wir werden durch Unfähigkeit in den wirtschaftlichen Abgrund gerissen.

*Im Original erschienen auf t.me/BjoernHoeckeAfD

