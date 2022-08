Dortmunder Jugendliche sind schwierig, schwierig wie fast alle Teenager in ihrem Alter. Dass so ein 16-jähriger „Dortmunder“ ohne Eltern aufwächst, ist schon eine Tragödie an sich, und eigentlich sollte das Jugendamt ihn zu Papa und Mama zurückschicken.

Das tat es aber nicht, und so wurde der junge Mann in einer kirchlichen Einrichtung betreut, allerdings nicht rund um die Uhr. Ein Anwohner verständigte die Polizei am Montag, dass „ein junger Mann“ in „besorgniserregender Art und Weise mit einem Messer herumlaufen würde.“

Als die Beamten erschienen, wusste der Junge auf dem Kirchengelände nicht so recht, wen er nun töten sollte. Er deutete zuerst Stiche in den eigenen Bauch an; danach entschied er sich, mit seinem Messer auf die Polizisten loszugehen. Die Polizei reagierte und erschoss den Angreifer.

Eine solche Aggressivität war lange Zeit eher die absolute Ausnahme in Dortmund und in Deutschland. Woher kommt die Aggressivität, woher diese jugendlichen „Dortmunder“?

Das zu Beginn zitierte Radio 912 nennt ihn „Dortmunder“, „der Junge“, „der 16-Jährige“ (2*). Beim Stern wird er als „ein 16-Jähriger“ (4*) und „Teenager“ (2*) geführt. BILD und überraschend auch der WDR haben etwas mehr Mut und verraten, dass der Dortmunder Messermann ein Senegalese war.

