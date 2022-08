Es sind dunkle Zeiten für unsere Nation, denn mein schönes Haus, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, überfallen und besetzt. So etwas ist einem Präsidenten der Vereinigten Staaten noch nie zuvor passiert.

Nachdem ich mit den zuständigen Regierungsbehörden zusammengearbeitet habe, war diese unangekündigte Razzia in meinem Haus weder notwendig noch angemessen. Es handelt sich um ein prozessuales Fehlverhalten, die Bewaffnung des Justizsystems und einen Angriff von linksradikalen Demokraten, die auf keinen Fall wollen, dass ich 2024 für das Amt des Präsidenten kandidiere, vor allem wenn man sich die jüngsten Umfragen ansieht, und die ebenfalls alles tun werden, um Republikaner und Konservative in den kommenden Midterm-Wahlen zu stoppen.

Ein solcher Angriff kann nur in kaputten Dritte-Welt-Ländern stattfinden. Traurigerweise ist Amerika jetzt eines dieser Länder geworden, korrupt wie nie zuvor. Sie sind sogar in meinen Safe eingebrochen. Worin besteht der Unterschied zu Watergate, wo Agenten in das Nationale Komitee der Demokraten einbrachen? Hier sind die Demokraten umgekehrt in das Haus des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten eingebrochen.

Ich habe der bürokratischen Korruption in Amerika die Stirn geboten, ich habe dem Volk die Macht zurückgegeben und wirklich etwas für unser Land getan, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Das Establishment hat es gehasst. Jetzt, da sie sehen, wie die von mir unterstützten Kandidaten große Siege erringen und meine Dominanz in allen Umfragen sehen, versuchen sie wieder einmal, mich und die Republikanische Partei zu stoppen. Die Gesetzlosigkeit, die politische Verfolgung und die Hexenjagd müssen aufgedeckt und gestoppt werden.

Ich werde weiterhin für das große amerikanische Volk kämpfen!

(Ex-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social zur aktuellen Hausdurchsuchung durch das FBI in seinem Anwesen Mar-a-Lago, die immer noch am Laufen ist und die von den Demokraten angeordnet und in Szene gesetzt wurde. Paul Craig Roberts nennt das Gestapo-Methoden! Übersetzt mit www.DeepL.com)

Like