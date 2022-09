Von MANFRED W. BLACK | Einen weiteren Fall von massiver homophober Gewalt von Muslimen hat es am vergangenen Samstag in Bremen gegeben. Opfer wurde dort in einer Straßenbahn eine 57-jährige transsexuelle Frau. Sie ist von „Jugendlichen“ – so heißt es vernebelnd in den Medien – massiv körperlich angegriffen worden.

Bis heute werfen die Medien des Mainstreams Nebelkerzen, wenn es darum geht, Informationen über die ethnische Zugehörigkeit der jugendlichen Schläger von der Weser zu bekommen.

Mit Fäusten ins Gesicht geschlagen

Ein Bremer Polizeisprecher erklärt dazu: Eine „knapp 15-köpfige Gruppe beleidigte die 57-Jährige sofort als ‚Scheißtranse‘ und riss ihr die Perücke vom Kopf“. „Anschließend wurde sie von einem Jugendlichen mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen.“

Und: „Seine Begleiter feuerten den Angreifer dabei lautstark an.“ Der Haupttäter soll angeblich erst etwa 15 Jahre alt sein.

Die gewalttätige Jugendgruppe türmte nach der Tat. Die Frau kam mit ernsten Gesichtsverletzungen bis Mittwoch in eine Klinik.

Ob das Opfer bleibende Schäden davon tragen wird, ist bisher nicht bekannt.

Was FR, Vox und Radio Bremen verschweigen

Die Frankfurter Rundschau (FR) und der TV-Sender Vox haben sehr ausführlich über die Attacke berichtet. Doch darüber, welchen Ethnien die jungen Schläger angehören, schweigen die beiden Medien.

Noch seltsamer informierte der Fernsehsender Radio Bremen in seiner Journal-Sendung „Buten un Binnen“. Die Redaktion, die zur ARD gehört, gibt zwar indirekt zu, genauere Informationen über die jungendlichen Bandenmitglieder zu haben, schränkt dann aber eher scheinheilig ein: „Dazu gibt es keine gesicherten Informationen.“

Die Bild-Zeitung, so Radio Bremen, habe berichtet, „dass eine Kiosk-Verkäuferin die Täter-Gruppe kennt und sie offenbar als bedrohlich wahrnimmt“.

Dass es sich bei den Tätern um eine in der Bremer „Neustadt bekannte Gruppe handelt, bestätigte die Polizei auf Anfrage nicht“. Aktuell werte „die Polizei die Videos der Überwachungskameras aus“.

ARD verbreitet falschen Optimismus

Der ARD-Sender versucht dann Optimismus zu verbreiten: Sollten die verdächtigen „Jugendlichen bereits in der Vergangenheit straffällig geworden sein, könnten sie (…) schnell identifiziert werden“. Dann lügt der Sender: Dem Täter drohten angeblich „bis zu zehn Jahre Gefängnis“; die Polizei stufe die Tat in der Straßenbahn „als gefährliche Körperverletzung ein“.

Das klingt wie blanker Hohn: In Wirklichkeit werden minderjährige Täter in Deutschland grundsätzlich nicht zu empfindlichen Haftstrafen verurteilt – muslimische schon gar nicht.

Was hat Bild tatsächlich berichtet?

Tatsächlich hat die Bild-Zeitung über die Prügelattacke in Bremen wesentlich genauer berichtet, als es die ARD glauben machen will. Bild nennt sogar indirekt die Ethnien, zu denen die jugendlichen Schläger gehören.

Die Zeitung schreibt am 7. September in ihrer Druckausgabe, eine Kiosk-Verkäuferin kenne „die Gruppe von zehn bis 15 Jugendlichen, etwa 14 Jahre alt, die kurdisch und arabisch sprechen“.

Die Gang ist der Verkäuferin schon öfter aufgefallen: „Zuletzt stoppten sie einfach so die Straßenbahn. Ein Mann warf sie raus, doch sie kamen wieder, beschimpften und bedrohten ihn. Die fühlen sich stark in der Gruppe. Wenn man sie nicht stoppt, werden die weitermachen.“

Lückenpresse oder Lügenpresse?

Weiter sagte die Kiosk-Beschäftigte, die meisten Menschen in der Gegend wollten „sich bei Konflikten mit der Bande raushalten“. Einige Menschen im Stadtviertel hätten sogar „Angst, dass ihnen etwas passiert“. Das sei offensichtlich „ein großes Problem“.

Mit anderen Worten: Die jugendliche Bande ist quartiersbekannt, sie hat offenbar schon oft Bewohner terrorisiert. Dass Medien darüber nichts berichten und mit Informationen dazu hinter dem Berg halten, ist ein Skandal – und ein weiterer Hinweis darauf, dass der mediale Mainstream heute – besonders wenn es um Ausländerkriminalität geht – nichts anderes ist als eine „Lückenpresse“.

Wenn freilich Zeitungen oder Fernsehsender wichtige Informationen immer wieder gezielt verschweigen, müssen sie damit rechnen, auch als Lügenpresse bezeichnet zu werden.

