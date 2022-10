Von BJÖRN ADLER | Mit einem Machtwort hat Bundeskanzler Olaf Scholz den wochenlangen Koalitionsstreit um die Verlängerung von AKW-Laufzeiten beendet: Die drei verbliebenen Kernkraftwerke sollen bis zum 15. April 2023 weiterlaufen können (PI-NEWS berichtete).

Auf Twitter lobte Katja Mast, die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion: „Der Bundeskanzler nutzt seine Richtlinienkompetenz und präsentiert eine angemessene, pragmatische Lösung für Atomkraft.“ FDP-Chef und Finanzminister Lindner begrüßte Scholz’ Entscheidung und betonte ihre Rolle als treibende Kraft. Die Vorsitzenden der Grünen wiesen daraufhin, dass mit der Entscheidung ein Hauptanliegen der Partei erfüllt wird: dass es keine neuen Brennstäbe geben wird und letztlich alle deutschen AKW vom Netz gehen werden.

Die Koalitionsparteien rühmen sich selbst. Aber AfD-Fraktionsvize Leif-Erik Holm sprach von einem faulen Kompromiss. „Laufzeiten nur bis zum nächsten Frühjahr sind zu kurz und reichen nicht aus, denn der kritische Winter folgt im nächsten Jahr.“ Da hat er recht. Trotz Kanzlerbrief scheint das Stromproblem in Deutschland also nicht vorbei zu sein.

Laut Studie der Übertragungsnetzbetreiber ist ein Stromausfall im kommenden Winterhalbjahr sehr möglich. Bei der Stabilität im deutschen Netz spielt neben Kohlen- und Atomkraft auch Gas eine wichtige Rolle. Grund ist der Strommix in Deutschland. Zwar wird immerhin schon fast die Hälfte des Stroms aus Erneuerbaren Energien gewonnen. Doch der Rest wird aus anderen Quellen erzeugt. Ein Drittel stammt aus Kohle, sechs Prozent aus Atomkraftwerken und immerhin noch 13 Prozent aus Gas. In den Wintermonaten kann der Anteil des Gases im Strommix aber erheblich steigen, denn in dieser Jahreszeit ist die Produktion von Strom aus Erneuerbaren Energien wie Windkraft oder Solarenergie aufgrund vieler sogenannten Dunkelflauten außerordentlich schwach.

2021 kamen 55 Prozent der Gaslieferungen aus Russland. Die müssen nun aus moralischen Gründen wegen des Ukraine-Krieges mit Alternativen ersetzt werden. Vor allem durch Flüssiggas. Inmitten der sich zuspitzenden Energiekrise hat sich Europa bislang auf Erdgasimporte aus den USA verlassen. Laut Statistik machten die US-Gaslieferungen in diesem Jahr bis September mehr als 70 Prozent der europäischen Importe aus. Die USA haben sich zum wichtigsten LNG-Lieferanten für Deutschland und Europa entwickelt.

Durch den angeblichen Sabotageakt an beiden Nord-Stream-Pipelines ist die Nachfrage erhöht. Alle Länder beziehen momentan vermehrt Flüssiggas aus den USA, um die Erdgasmengen zu ersetzen, die nach der Einstellung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 durch Russland verloren gingen. Das treibt den Gaspreis erneut steil nach oben. Charif Souki, der Co-Founder des Texas-basierten Unternehmens „Tellurian“, warnte, dass Europa kein billiges US-Gas mehr bekommen können wird. Laut einem Berliner Unternehmer müssen deutsche Gasimporteure jetzt horrend hohe Preise für LNG bezahlen.

Darin sieht auch US-Außenminister Anthony Blinken eine strategische Chance. Es ist daher kein Wunder, dass der Sabotage-Verdacht auch auf die USA fällt. Als Argument wird eine Aussage des US-Präsidenten Joe Biden bei einem Amtsbesuch von Scholz Anfang des Jahres vorgebracht. Biden sagte vor versammelter Presse, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, werde es „kein Nord Stream 2 mehr geben“. „Wir werden dem ein Ende setzen“, so Biden wörtlich. Dann wurden im Juni die neuesten Fortschritte in der Minenjagdtechnologie für unbemannte Unterwasserfahrzeuge von der US Navy in die Ostsee gebracht, um die Effektivität des Fahrzeugs in Einsatzszenarien zu demonstrieren. Zudem hatte der US-Geheimdienst CIA laut Reuter Deutschland vor Wochen vor möglichen Angriffen auf Gaspipelines in der Ostsee gewarnt.

Egal, ob der Verdacht sich bestätigt, eins bleibt sicher: Wir stehen vor einem Blackout und die LNG-Verkäufer kassieren sagenhafte Profite.

