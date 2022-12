Von GEORG S. | Unsere Führer müssen sich etwas einfallen lassen: Die Energiewendekrise sorgt für leere Geldbeutel, und Manuel Neuers Armbindentruppe packt die Koffer. Weder Brot noch Spiele aber sind eine gefährliche Mischung für die Obrigkeit, daran hat sich seit den alten Römern nichts geändert.

Man kann die Leute mit Steuern ausbeuten, ihnen Millionen Araber aufs Auge drücken und selber drei Tage Fürstenhochzeit auf Sylt feiern – das wird vom Volk alles hingenommen, solange die Geschäfte laufen. Und wenn die Geschäfte nicht laufen, die deutsche Mannschaft aber Weltmeister wird, ist das Volk auch zufrieden.

Aber wenn das Brot knapp wird und auch im Zirkus nichts los ist, wird das Volk mürrisch. Und kein Herrscher will ein mürrisches Volk, das nicht bei Laune ist. Dann wird das Volk unberechenbar. Dann steckt es die Köpfe zusammen und fängt an zu raunen. Dann wird an den Stammtischen gemunkelt, und wenn der Pfarrer den Raum betritt, wird es schlagartig still. Und wenn der Bürgermeister kommt, müssen plötzlich alle heim.

Vor so einer Stimmung fürchten sich die Herrscher zu allen Zeiten. Denn dann greift irgendwann einer zur Mistgabel, wenn der Geldeintreiber wieder im Hof steht, und ein anderer wirft einen Stein gegen das Schloss mit seinen hohen Mauern, und vor dem Pfarrhaus liegt eines morgens ein totes Huhn.

Unsere Führer müssen sich also etwas einfallen lassen, sonst ist es bald aus mit den Fürstenhochzeiten auf Sylt.

