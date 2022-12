Von C. JAHN | Im Roman „Ruhrkent“ über die Umvolkung Nordrhein-Westfalens gibt es die schöne Szene, in der der Gutmensch Jan an der Gründungsfeier der islamischen Autonomiestaats im Ruhrgebiet teilnimmt und begeistert der neuen Autonomiefahne zujubelt, nachdem die alte deutsche Fahne auf dem Duisburger Rathausplatz abgehängt wurde.

Der Gutmensch Jan in „Ruhrkent“ verkörpert all jene Verhaltensformen, die sich unser Umvolkungsstaat von uns indigenen Deutschen wünscht: Jan engagiert sich im Verein für „Gerechtigkeit und Miteinander“, er beklatscht am Tag der Machtübergabe an die Autonomieregierung die verschwurbelte Rede des Bundespräsidenten („Friedheit!“, „Frohhaft!“), er ist völlig begeistert vom „bunten“ Feuerwerk und den Huldigungen an den neuen Führer des offenbar nichtdeutschen und islamischen Autonomiestaats.

Zugleich ignoriert Jan alles, was nicht in sein politisch gefiltertes Weltbild passt: Die gewalttätigen Ausschreitungen in der Stadt, die sinnentleerten Worte des Bundespräsidenten, die Selbstherrlichkeit, mit der der deutsche Bundespräsident von den neuen Machthabern vom Podium geschoben wird, weil mit Einrichtung des Autonomiegebiets auch die Notwendigkeit jeglicher politischer Zusammenarbeit mit den Deutschen entfällt. Jan ignoriert all diese Vorgänge, weil er immer nur Teilaspekte des Gesamtgeschehens wahrnehmen will.

Genau dieses Verhalten, wie es uns Jan in „Ruhrkent“ so eindrucksvoll vorlebt, wünscht sich von uns schon heute unser Staat: unkritischen Jubel im Angesicht der Umvolkung und der damit verbundenen Machtverschiebungen, gleichzeitig Ausblendung aller Zeichen an der Wand, die die vom Staat propagierte Illusion eines „frohhaften“ buntistischen Miteinanders zerstören könnten. Wir sollen die Umvolkung nicht hinterfragen und uns aus ganzheitlicher Perspektive mit diesem Prozess auseinandersetzen, sondern wir sollen die Umvolkung ausschließlich kritiklos bejubeln.

Die Gründe für diesen staatlichen Wunsch einer unkritischen Jubelkultur der Indigenen angesichts der ethnischen und politischen Landnahme durch immigrierte Populationen sind leicht nachvollziehbar: Würde der Staat eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit der Thematik gestatten, würden im Rahmen einer solchen multiperspektivischen Debatte auch die Schattenseiten der Umvolkungspolitik beleuchtet werden. Käme es aber zu einer Diskussion über diese Schattenseiten – Kriminalität, ethnisch-religiöse Spannungen, zunehmender Machteinfluss ausländischer Staaten wie der Türkei, staatliche Rechtsbrüche infolge der „Herrschaft des Unrechts“ u.a. – würde sich schnell die Frage der Verantwortlichkeit stellen.

Verantwortlich für diese Schattenseiten sind stets einzelne Personen: Angela Merkel hatte sicher kein Interesse an einer Diskussion über die Kölner Silvesternacht. Hunderte von Politikern und Beamten haben genauso wenig Interesse an einer Diskussion über die zahllosen Schreibtischtaten, die dem Mörder von Illerkirchberg (PI-NEWS berichtete) Einreise und Aufenthalt in Deutschland ermöglicht haben. Und Tausende von Politikern und Beamten haben nach fünf Jahrzehnten Umvolkungspolitik nicht das geringste Interesse daran, grundsätzlich der Frage nachzugehen, ob die Umvolkung Deutschlands nicht eben doch einen Hochverrat an den indigenen Deutschen und insofern ein Menschenrechtsverbrechen darstellt, weil man die Indigenen in diesem Land im Ergebnis der Umvolkungspolitik dem Wohlwollen fremder und teils feindseliger Populationen und den hinter diesen fremden Populationen stehenden ausländischen Staaten ausliefert.

Die politische Führungsschicht hat daher einen ganz einfachen Grund dafür, jede Kritik an ihrer Umvolkungspolitik im Keim zu ersticken: Im Keller unserer politischen Elite liegen zu viele Leichen.

Ein bloßes Beschweigen dieser Leichen aber reicht heute schon nicht mehr aus: Die Leichen im Keller würden im Fall bloßen Beschweigens und Mundhaltens weiterhin einen Elefanten im Raum darstellen, über den dann früher oder später doch gesprochen wird.

Da der Elefant also im Raum ist und er mittlerweile auch so groß ist, dass man Gerede über ihn gar nicht mehr unterbinden kann, haben sich unsere Führer für die Strategie der Vorwärtsverteidigung entschieden: Alle können den Elefanten im Raum sehen, alle dürfen auch über ihn sprechen, jedoch nicht über den Gestank, den er aussendet. Diesen Gestank sollen die Betrachter des Elefanten stattdessen umdeuten zu einer Art Wohlgeruch. Denn erst wenn jeder Anwesende im Raum selbst davon überzeugt ist, dass der stinkende Elefant eigentlich gut riecht, werden auch die Leichen im Keller als positive Errungenschaft wahrgenommen: Die Leichen werden dann nicht mehr als Zeugnisse von Verbrechen betrachtet, sondern als Beitrag zur Parfümierung des Raums. Und wenn sich alle Anwesenden über die parfümierenden Leichen freuen, kann auch die verantwortliche Elite beruhigt aufatmen.

Genau aus diesem Grund, damit unsere Elite trotz ihrer Leichen im Keller beruhigt aufatmen kann, sollen wir die Umvolkung bejubeln.

Im Abschluss der Szene in „Ruhrkent“ ist der Gutmensch Jan ganz verzückt und ruft: „Wie wunderbar!“. Lediglich sein Begleiter, die Hauptperson des Buches, hat am Ende der Festlichkeiten ein mulmiges Gefühl:

„…bis wir irgendwann zerkratzt, zerschunden, blaue Flecke im Gesicht, den Platz verlassen hatten und in einer schmalen Seitengasse weiterliefen, immer weiter, und die ganze Zeit, weil Jan mein Held war und wir ohnehin bereits genug geredet hatten, sagte ich dabei: „Wie wunderbar! Wie wunderbar!“, bis nichts mehr von dem Lärm zu hören war, bis alles still war und wir ringsherum nichts anderes mehr sahen als die Spuren unter uns im Schnee, die rückwärts zeigten, weil wir in die falsche Richtung liefen.“

