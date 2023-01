Von MANFRED W. BLACK | Einer der Knast-Kollegen von Boris Becker in Großbritannien – der 38-jährige Gewaltverbrecher Sugan S. – ist jetzt auch vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Der Tamile aus Sri Lanka, der unter anderem wegen einer tödlichen Massenschlägerei zwischen hoch kriminellen Gangs von einem britischen Gericht zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, ist von englischen Behörden am 20. Januar in sein Heimatland abgeschoben worden.

Sugan S. galt im Gefängnis von Huntercombe, nördlich von London gelegen, als einer der schlagkräftigen Beschützer von Boris Becker, als der dort einen großen Teil seiner Haftstrafe wegen Insolvenz-Vergehen abgesessen hat.

Tamilischer Totschläger bald in Deutschland?

Nun hat Sugan S. gegenüber Medienvertretern erklärt, er werde in wenigen Wochen wieder nach Europa zurückkehren – und zwar nach Deutschland. Hier leben, wie die Bild-Zeitung berichtet, schon seine Frau und ein gemeinsames Kind – offenbar gut versorgt durch den hiesigen Sozialstaat.

Das deutsche Sozialwesen wird also in Kürze einen weiteren Ausländer mit großzügigen Sozialleistungen verwöhnen. Vorausgesetzt, Sugan S. nennt bei seinem Grenzübertritt das Zauberwort, das in weiten Teilen des Auslands nur zu gut bekannt ist: „Asyl“.

Dass der tamilische Schwerverbrecher in Deutschland als „Asylbewerber“ anerkannt wird – daran besteht kaum ein Zweifel.

Unbegrenzt „geduldet“

Sollte dem Asylersuchen wider Erwarten doch nicht stattgegeben werden, wird Sugan S. aller Wahrscheinlichkeit nach fortan in Deutschland als Asylant geduldet. Zeitlich unbegrenzt als Empfänger der deutschen Sozialhilfe, die, neben dem monatlichen „Taschengeld“, auch eine Gratis-Wohnung sowie zahlreiche Sonderleistungen umfasst – wie eine kostenlose Rundum-Gesundheitsfürsorge, Möbel und Kleidungszuschüsse.

Der Steuerzahler in der Bundesrepublik zahlt geduldig. Die herrschenden Parteien in Deutschland wollen es so.

