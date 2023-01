UPDATE 21 Uhr: Nach ersten Informationen galt der 33-jährige Täter als Syrer. Eine Sprecherin des Innenministeriums spricht jetzt von einem „staatenlosen Palästinenser“.

Von MANFRED W. BLACK | Bei einer schweren Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am Mittwoch Nachmittag kurz vor 15 Uhr zwei Menschen getötet worden. Fünf Fahrgäste werden als verletzt gemeldet. Viele Medien haben schnell darüber berichtet. Doch fast alle – so die Tagesschau und das Hamburger Abendblatt – haben die Identität des Mörders verschwiegen, obgleich diese unter Journalisten längst bekannt war. So schreibt die Tagesschau scheinheilig: „Ein Mann“ sei „nach Angaben der Polizei mit einem Messer auf Reisende losgegangen“.

Auch Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) verzichtete zunächst tunlichst darauf, die ethnische Zugehörigkeit des Schwerverbrechers zu nennen.

Ein Sprecher der Bundespolizei erklärte, „ein Mann“ sei vor der Ankunft im Bahnhof Brokstedt mit einem Messer auf Reisende losgegangen. Polizisten hätten den Täter kurz darauf in Brokstedt festnehmen können. „Die Hintergründe sind noch unklar, ebenso wie die Identitäten der Geschädigten“, so eine Polizeisprecherin.

Der Mörder ist ein „staatenloser Palästinenser“

Bis 16.30 Uhr sind dann doch weitere wichtige Einzelheiten über den Messerstecher bekannt geworden, weil die Bild-Zeitung und der Focus darüber berichtet haben. Danach handelt es sich bei dem Täter um einen „staatenlosen Palästinenser“. Er hat eine sogenannte Fiktionsbescheinigung bezüglich seines Aufenthalts in Deutschland. Anders formuliert: Sein Antrag auf Asyl wird „noch geprüft“.

Wie schon so oft in ähnlichen Fällen ist behördlicherseits schnell behauptet worden, der Mörder sei wohl „geistig verwirrt“. Nach ersten vorläufigen Erkenntnissen ist der Täter „zuvor nicht als Extremist aufgefallen“ (Focus). Der Gewaltverbrecher sei „zwischen 20 und 30 Jahre alt“. Diese Formulierung deutet darauf hin, dass der Täter wohl angeblich nicht im Besitz gültiger Papiere ist.

Heutzutage kommen vermeintliche „Flüchtlinge“ aus dem arabischen Raum zu über 80 Prozent ohne Pass nach Deutschland, damit es den hiesigen Behörden unmöglich gemacht wird, die Identität der „Schutzsuchenden“ zu bestimmen. Von vornherein wird so dem (Sozial-)Betrug Tür und Tor geöffnet.

