Von ALEX CRYSO | Quasi zur Einstimmung auf die befürchteten Krawalle vom ersten Mai hat sich in der Nacht zum Samstag ein linker Mob zusammengefunden, der militant in schwarz gekleidet durch Berlin gezogen ist. Insgesamt wurden dabei mindestens 18 Fahrzeuge demoliert, zwei davon sogar in Brand gesetzt, in dem man Bengalos in das KfZ-Innere warf.

Darüberhinaus wurden Fensterscheiben eingeschlagen, Häuserfassaden mit Farbe verschandelt und linke Parolen versprüht: Unter anderem traf es den Eingang vom Jobcenter Berlin-Mitte, „Kampf der Inflation“ oder „Hinaus zum 1. Mai“ waren die lebenswichtigen Botschaften, für die man einen noch nicht bezifferten Sachschaden in Kauf nahm. Diverse Geschäfte und der fahrende Wagen einer Sicherheitsfirma wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Immerhin konnten zwei der linken Randalierer festgenommen werden: Beide sind gerade mal 17 und 21 Jahre alt, um damit zu einer degeneriert-verblödeten Jugend zu gehören, die sich konsequent ihren eigenen Ast absägt. Die Gruppe war vorwiegend im Stadtzentrum unterwegs, um dabei das Gebiet von der Seydelstraße bis zur Alten-Jakob-Straße unsicher zu machen. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Unterdessen erwartet die Berliner Polizei ein Großaufgebot von bis zu 15.000 gewaltbereiten Linken für Montag, den 1. Mai. Schon jetzt spricht man von einem neuen Spitzenaufgebot, was die Bereitschaft der Einsatzkräfte anbelangt. Antifa und Co. haben derweil versucht, vor allem in Neukölln Jugendliche für gezielte Sachbeschädigungen und Angriffe auf Polizeibeamte zu gewinnen.

Gerne auch junge Menschen, die sich als politisch eher neutral bis wenig interessiert sehen. Dabei war man sich nicht zu schade, zynische Parallelen zu den Ausschreitungen in der letzten Neujahrsnacht zu ziehen, worauf unter anderem Plakate mit der Aufschrift „Silvester 2.0“ anspielten.

Like