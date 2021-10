Von MANFRED ROUHS | Was lehrt uns der fünffache Mord eines islamischen Konvertiten im norwegischen Kongsberg (PI-NEWS berichtete)? – Dass Pfeil und Bogen gefährlich sind und deshalb unser Waffenrecht verschärft werden muss! Das redet nicht irgendein weltfremder Idiot daher, sondern der profilierte Kriminologe und ehemalige niedersächsische Justizminister Christian Pfeiffer (SPD).

Mit ihm führte das SPD-nahe „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) ein Interview über die spektakulären Morde in Kongsberg. Der Dialog wird zu einer unfreiwilligen Nabelschau des Unvermögens deutscher Politiker und Medienmacher, die Welt um sie herum strukturiert wahrzunehmen und Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.

Denn am Anfang einer Mordserie, wie sie in Kongsberg Wirklichkeit wurde, stehen nicht Pfeil und Bogen, oder eine Schusswaffe, oder ein LKW, in dessen Schloss der Zündschlüssel steckt. Am Anfang steht ein Mensch, der die Entscheidung trifft, aus seinem bisherigen Leben auszusteigen und andere mit in seinen Abgrund zu reißen. Am Anfang steht eine Konfrontationssituation, die kulturell begründet sein kann. Am Anfang einer solchen Bluttat stehen politisch gewachsene Spannungen und Konfrontationen, die auf einmal eskalieren.

Aber das wollen sich die bundesdeutsche politische Klasse und ihre Medienmacher nicht eingestehen. Denn ansonsten könnten sie nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ihr multi-kultureller Trip soll fortgesetzt werden. Sie lassen ihn sich nicht von fünf, nicht von fünfzig und wahrscheinlich auch nicht von vielen hundert Toten mies machen.

Das ist knallharte Realitätsverweigerung. Und verantwortungslos. – Von solchen Leuten werden wir regiert und medial eingenebelt!

