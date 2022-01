Von KEWIL | In der vom Westen geschürten Ukraine-Krise kann man nur hinter Putin und Russland stehen. Es ist unsäglich, unerträglich und geradezu kriminell, wie unsere gleichgeschaltete Presse und viele Politiker offenbar eine Eskalation und einen Krieg herbeiwünschen. Und alles mit immer unglaubwürdigeren Stories. Beispiele erwünscht?

„Das wird kein Durchmarsch für Moskau“ (spiegel) – „Wie hoch ist die Kriegsgefahr, Herr General?“ (zdf) – „Ein Einmarsch wäre das letzte Mittel“ (ntv) – „Europas Freiheit wird in der Ukraine verteidigt“ (bild) – „Plant Putin einen Winterkrieg gegen die Ukraine?“ (bild) – „Putin will in die Ukraine einmarschieren“ (bild) – „Krieg in der Ukraine?“ (spiegel) – „Greift Putin die Ukraine an?“ (spiegel)

Was wollen die alle? Was hat Putin getan? Alles, was er will: Keine weitere Ausdehnung der NATO an die russische Grenze. Genauso wie die USA keine russischen Raketen in Mexiko oder Kanada wollen. Das N in Nato heißt übrigens „North Atlantic“. Seit wann sind die Ukraine, Georgien oder Kasachstan, wo neulich der Westen auch gezündelt hat, am Nordatlantik?

Es ist historisch verständlich, dass die baltischen Staaten und Polen, die einst von den Sowjets geknechtet waren, nicht gerade Freunde der Russen sind. Aber müssen die jetzt alle Raketen gegen das heutige Russland aufstellen? Müssen in Estland und Lettland NATO-Soldaten in Sichtweite der russischen Grenze herumkutschieren? Warum sollte Moskau z.B. Polen angreifen und annektieren? Solche Gedanken sind doch Schwachsinn in Hochpotenz.

Total gaga sind offenbar auch die Schweden, wo man neulich einen Angriff russischer U-Boote auf Bornholm befürchtete. Ähnlich idiotisch ist die britische Politik voller Russland-Hasser, wobei man selber einst imperialistisch sämtliche Weltmeere besetzt hat, inklusive Indischen Ozean und Pazifik. Auch Norwegen hasst Russland aus tiefster Seele – warum eigentlich -, man muss sich nur mal das dauerverzerrte Pitbull-Gesicht des norwegischen NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg angucken.

Und Deutschland? Kein Wort mehr von den zwei Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen, die man im WK II in der eiskalten Steppe erfrieren und verhungern ließ? Kein Wort mehr von Brandts Entspannungspolitik? Stattdessen Kadaver-Gehorsam gegenüber dem senilen US-Präsidenten Joe Biden, der sich vom militärisch-industriellen Komplex indoktriniert nicht entblödete, Putin einen Mörder zu nennen?

Und mitten im kalten Winter mit halbleeren Gastanks und einer verblödeten grünen Energiepolitik, lassen unsere irren Politiker eine nigelnagelneue Gaspipeline leer herumstehen, nur weil sie der Ukraine und den Amis nicht passt. Dabei wurde sie einst von uns für unsere Zwecke bestellt. Ihr heutiger Hauptmangel: die Ukraine kann daraus kein Gas klauen wie bei früheren Pipelines.

Ja Himmel, wäre es nicht schon längst Zeit, wir würden sämtliche Sanktionen gegen Russland aufheben, die übrigens auch uns selbst schaden, und freundschaftliche Beziehungen zu Moskau pflegen? Zum Nutzen beider Länder. Wer verhindert das dauernd mit welchem Ziel? (Siehe auch aktuell die Admirals-Affäre!)