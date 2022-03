Von KEWIL | Die BRD, auch als Schland bekannt, dreht im Ukraine-Konflikt hohl. Man ist es ja schon gewohnt, dass unsere Führer alle ihre Entscheidungen gegen Deutschland und die Deutschen fällen, und es ist ihre größte Freude, irgendwelchen ausländischen Staaten tief in den Allerwertesten zu kriechen. Aber was jetzt nach gerade mal fünf Tagen militärischer Auseinandersetzung – ein Krieg ist das bis jetzt nicht – für die Ukraine passiert, ist alles reif fürs Irrenhaus.

„De Zoch kütt“ am Rosenmontag in Köln, aber anstatt fröhliche Karnevalisten, spazieren da 200.000 massenweise ukrainisch kostümierte, blau-gelb angestrichene Jecken in einer Trauerdemo gegen den „Krieg“ durch die Gegend: „Frieden helau“, steht auf einem Schild und „Fuck Putin“. Zweifellos ein Höhepunkt von Karneval, Fastelovend und Fassenacht. Selbst Kleinstädte und Dörfer malen sich inzwischen blaugelb an und „setzen Zeichen“.

Hochgradig verrückt. Deutschland liefert Waffen an die Ukraine während eines laufenden militärischen Konflikts. Früher immer ein absolutes No-Go! Wie kann man Waffen und Munition in ein Pulverfass liefern. Einerseits heulen Presse und Politik über unschuldige Verwundete und Tote, wollen aber genau deren Zahl für die nächsten Wochen erhöhen. Was für hirnamputierte Politiker haben wir heute? Geplant sind erstmal 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen.

Deutschland, ein Staat ohne Rohstoffe, lässt sich eine Gas-Pipeline für zehn Milliarden Euro bauen, sabotiert diese nach Fertigstellung selbst, verbietet ihren Betrieb mitten im Winter bei ziemlich leeren Gastanks, und kein Kubikmeter kommt durch. Jetzt wird sie ganz stillgelegt, und der doofe Kanzler will alternative Häfen für Flüssiggas bauen. Der Bürger zahlt diese Häfen und in Zukunft noch exorbitantere Gaspreise, wenn der Unsinn überhaupt je verwirklicht wird.

Dazu werden jetzt noch mehr teure, gigantische Windräder in die Natur gebaut, die alle bei Windstille todsicher gar nichts liefern. Und Land und Dächer werden mit chinesischen Solarzellen zugepflastert, die garantiert jede Nacht und bei schwarzen Wolken am Himmel keine einzige Kilowattstunde bringen. Milliarden Euro für nichts Sicheres. Aber unser Minister für Kinderbücher steht voll dahinter.

Und die Ukraine soll jetzt in die EU. Die von Merkel installierte Flintenuschi von der Leyen, die bereits die Bundeswehr in einen Schrotthaufen verwandelt hat, ist schon dafür. Diverse osteuropäische EU-Mitglieder auch. Nur sind das alles bisher Netto-Profiteure der EU, während wir Deutschen die Netto-Finanzierer wären. Uns erwartet ein weiteres Billionen-Loch, aber das wird die Geisteskranken in Berlin nicht abhalten.

Wir leisten uns politische Spiegelfechtereien und in unseren höchsten Parlamenten finden Genderdebatten statt. Wir retten das Klima in hundert Jahren vor einem Temperaturanstieg von 2° und frieren in unseren Wohnungen wegen Gasmangel. Wir bauen einen Wohlfahrtsstaat für die halbe Welt mitsamt Rechtsanspruch auf, während unsere Arbeitnehmer kaum noch wissen, wie sie das Benzin bezahlen sollen, das sie für die Fahrt zur Arbeit brauchen.

Schreibt Roger Letsch in seinem Blog. Leider wird das nicht das Ende sein. Es vergeht kein Tag ohne neuerlichen Horror aus Berlin und Brüssel. Und es besteht kein Zweifel mehr, dass es das höchste Ziel unserer Politik ist, Deutschland in irgendwelchen internationalen Soßen final aufzulösen. Und alles mit Zustimmung unserer eigenen Politiker. Wir sind des Wahnsinns fette Beute!