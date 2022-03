Von KEWIL | Hat Putin fertig, pfeift er aus dem letzten Loch, muss er sich ergeben, wird er bald von der UNO, der NATO und der EU erschossen? Wer unsere gleichgeschalteten Medien liest, könnte glauben, der Endsieg der durch und durch guten Ukraine über das böse Russland ist nah. Wer noch ein paar Gramm Resthirn hat, denkt eher das Gegenteil.

Putin muss seine klaren und längst bekannten Kriegsziele weiter verfolgen, sonst hat er fertig und kann einpacken: Keine NATO in Kiew, Sicherheit für die Krim und den Donbass, Säuberung der Ukraine von ultranationalen, russenfeindlichen Freischärlern und Brigaden, Ukraine soll neutral werden, kein Verbot der russischen Sprache.

Die russische Armee scheut eindeutig den Häuserkampf und will keine inhumanen Bilder liefern. Natürlich geht auch mal eine Rakete daneben oder man beschießt eine feindliche Feuerstellung mitten im Wohngebiet, aber bisher gibt es nirgendwo einen Kampf Mann gegen Mann, die irgendwelche Häuserblocks erobern sollen.

Natürlich gehen auch nicht alle beschädigten Häuser auf das Konto der Russen, wie unsere verlogene Presse laufend behauptet. Russland und noch weniger die Ukraine haben nicht nur die reguläre Armee, sondern auch diverse Freischärler, die manchmal ihr eigenes Süppchen kochen.

Es gibt natürlich auch hunderttausende Flüchtlinge Richtung Russland. Dass Putin da irgendjemand entführen will, ist plumper Quatsch. Aber in Mariupol wurde immer wieder die Zivilbevölkerung von den fanatischen ultranationalen ukrainischen Brigaden als Geiseln genommen und an der Flucht gehindert, um die Russen zu bremsen.

Damit wären wir bei Putins schwerwiegendem Fehler, dass er offenbar gedacht hat, in drei Tagen hat die ukrainische Bevölkerung die Nase voll und ist für Waffenstillstand und Frieden, und der Krieg ist aus. Putin hat nicht bedacht, dass ein kleiner Prozentsatz von schwerbewaffneten ultranationalen Extremisten ein ganzes Volk am Frieden hindern kann.

Es kann kein Zweifel bestehen, dass die Mehrheit der Leute in der Ukraine für ein Ende des Blutvergießens ist. Aber wie sollen die frei reden können? Gestern hat Zelenski alle Oppositionsparteien verboten, und vermutlich ist er selbst eine Geisel der ultranationalen Kriegspartei. Da liegt derzeit das Hauptproblem.

Die Russen sind aber nichtsdestotrotz zielgerichtet vorgegangen und haben im Osten und Süden wichtige Eroberungen gemacht. So hängt die Krim nicht mehr nur an einer Brücke im Meer, sondern das Festland hinter ihr ist jetzt in russischer Hand. Und auch der Donbass ist bereits viel gesicherter als vorher.

Das Asowsche Meer soll ebenfalls in russischer Hand sein, und nach Mariupol fehlt jetzt nur noch Odessa, das man vom Schwarzen Meer aus beschießen und besetzen könnte, wenn es anders nicht geht. Die Russen brauchen und wollen Kiew nicht. Es reicht die Zerstörung militärischer Infrastruktur, die Lahmlegung von Flugplätzen und ähnliches.

Es gibt auch jede Menge Staaten, die hinter Russland stehen und den Kriegstreibern im Westen nicht jeden Wunsch erfüllen. An erster Stelle China und Indien, aber viele andere sind gegenüber dem Westen auch reserviert. Man denke an alle arabischen Staaten, den Iran, Pakistan, die Türkei und viele Länder in Afrika und Südamerika. Man hält sich zurück, aber die Freunde der USA und des Westens sind überschaubar.

Wie Putin die Kapitulation der Ukraine beschleunigen kann, keine Ahnung, aber sie wird kommen. Alles andere ist unvorstellbar – auch ein Atomkrieg!