Von WOLFGANG HÜBNER | 2011 war ein triumphales Jahr der Grünen: Der Tsunami in Japan, der das Atomkraftwerk in Fukushima in Mitleidenschaft zog, wurde von ihnen genutzt, um zur finalen Attacke gegen die Nutzung der Atomenergie auszuholen. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel schlug sich wider besseres Wissen, aber auch ohne nennenswerten Widerstand aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft opportunistisch auf Seiten der grünen Atomgegner. Doch im Gegensatz zu denen musste sie darum bemüht sein, die Energiebasis des Industrie- und Exportstaates Deutschland zu sichern. Und Russland war (und ist!) eben ein potenter und zuverlässiger Lieferant von Gas und Öl zu erträglichen Kosten.

Der grüne Sieg hatte und hat seinen Preis. Der liegt in der großen Abhängigkeit Deutschlands vom Energieimport aus Russland. Niemand hat dazu mehr beigetragen als der von den Grünen inspirierte Versuch Deutschlands, mit einer weltweit einzigartigen „Energiewende“ zugleich von Kohle, Atom und perspektivisch auch von Gas und Öl unabhängig zu werden zugunsten „erneuerbarer“ Energiegewinnung aus Wind und Sonne. Genau deshalb müssen die bekennenden „Putin-Ruinierer“ nun Bücklinge vor arabischen Despoten machen oder katastrophal umweltschädliches Flüssiggas aus US-Fracking importieren, selbstverständlich zu sozial folgenreich höheren Kosten als die Lieferungen aus Russland.

Wenn nun Merkel kritisiert, ja fast schon angeklagt wird, Deutschland viel zu sehr in energiepolitische Abhängigkeit von Russland gebracht zu haben, erfordert es die Gerechtigkeit, daran zu erinnern, dass es die Grünen und ihre zahllosen Freunde in den Medien waren, die 2011 die Kanzlerin sowohl dazu genötigt als auch dazu gelockt haben, sich in das große Abenteuer „Energiewende“ zu stürzen. Was gewiss keine Entschuldigung für Merkel sein soll.

Es ist schon von zynischer Ironie: Die auch jetzt weiter für Deutschland und seine Ökonomie unbedingt notwendigen Gaslieferungen aus Russland schaffen für Moskau – Sanktionen hin oder her – die Möglichkeit, mit den Einnahmen aus diesem Export den Krieg in der Ukraine leichter zu finanzieren. Eigentlich haben sowohl die Grünen als auch Angela Merkel dafür noch ein Dankeschön Putins gut.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.