Von KEWIL | Deutschland hat die erste Millionen-Jacht eines milliardenschweren russischen Oligarchen in Hamburg beschlagnahmt. Sie gehört Alischer Burchanowitsch Usmanow, einem in Usbekistan geborenen Usbeken. Dieser Name dürfte den meisten gar nichts sagen, aber Usmanow scheint sehr bedeutend zu sein, der Wiki-Eintrag ist ziemlich lang

Alisher Usmanov besitzt anscheinend eine der größten Mega-Jachten der Welt: die „Dilbar“. Und genau diese Jacht haben laut Forbes deutsche Behörden in Hamburg beschlagnahmt – in den Werften von Blohm & Voss:

Dort war die „Dilabar“ seit Oktober 2021, die Werft sollte das rund 600 Millionen Dollar teure Schiff warten. Laut „Forbes“ erschienen die Arbeiter, die für die Oligarchen-Jacht zuständig sind, am Mittwoch nicht zur Arbeit. Die Beschlagnahmung des Schiffs sei Folge der Sanktionen des Westens gegen Russland.

Behörden, Blohm & Voss und Usmanow wollten bisher nichts zu dem Fall sagen. Aber er wirft doch einige schwerwiegende Fragen auf. Beschlagnahmt der deutsche Rechtsstaat jetzt nach Lust und Laune das Privatvermögen russischer Privatpersonen und von Leuten, die irgendwann einmal an Putin vorbei gelaufen sind oder sogar ein Glas Champagner mit ihm getrunken haben. Wer kennt sich da juristisch aus? Ist sowas rechtens? Können wir aus Jux und Tollerei einfach irgendwelchen ausländischen Staatsbürgern ihr Eigentum wegnehmen?

Anderen Berichten zufolge haben einige gefährdete russische Jachten bereits Kurs auf die islamischen Malediven im Indischen Ozean genommen, die an die USA nichts ausliefern. Und das erscheint bitter notwendig. Denn US-Präsident Biden kündigte in einer Rede gegen die „Oligarchen“ vor der ganzen Weltöffentlichkeit an:

„Wir jagen euch! Wir verbünden uns mit unseren europäischen Alliierten, um eure Yachten, eure Luxuswohnungen und eure Privatflugzeuge zu finden und zu beschlagnahmen“.

Und Europa folgt! Hier die einst bürgerliche FAZ auf der roten Reichen-Jagd in Europa. Der jüdische Oligarch Abramowitsch, der die israelische, russische und portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, will den FC Chelsea übrigens verkaufen und den Erlös an die Ukraine spenden. Dafür gab es Beifall.

Trotzdem noch einmal: Was sagt die Justiz zu allem? Oder ist sie bloß noch eine Hure der linken Politik?