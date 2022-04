Von KEWIL | Die Medien sind bis zum Überlaufen voll mit Putin hier und da und dort und überall: Putins Militärstaat – Wann ist Putin pleite? – Eine saftige Ohrfeige für Putin – Wladimir Putin, der Weltverschlechterer – Hat Putin Krebs? – Warum Putin den Kreml nur im Sarg verlassen wird. Google meldet 400 Millionen Treffer bei der Putin-Suche, Tendenz steigend: Putin, ein mordsmäßiger Versager; Morden für Putin; Putins Töchter; Putins Soldaten; Putins Schergen; Putins Söldner, Putins Schlächter…

Was in der gleichgeschalteten westlichen Presse aber eigentlich überhaupt nicht mehr vorkommt, ist Russland, die Russen, das russische Volk. Alles nur noch Putin. Daraus ergibt sich zwingend, der Krieg in der Ukraine ist Putins Krieg, die Toten sind Putins Tote, die „Kriegsverbrechen“ sind Putins Kriegsverbrechen, der „Genozid“ (Selenskyj) ist Putins Genozid.

Was hat aber der Krieg in der Ukraine mit dem Bäcker in Wladiwostok, mit dem Hafenarbeiter in Murmansk, mit der Babuschka in Nischni Nowgorod, mit der Verkäuferin in Krasnojarsk, mit der Putzfrau im Museum in Jakutsk oder einem Fischer auf der Halbinsel Kamtschatka zu tun? Natürlich absolut nichts.

Genausowenig wie mit mindestens 130 Millionen weiteren ganz normalen Russen, Tataren, Baschkiren, Tschuwaschen, Osseten, Tscherkessen, die alle eines gemeinsam haben – sie alle leben in der Russischen Föderation, in Russland, haben aber mit dem Staat eigentlich nichts zu tun.

Und was sagte die deutsche Außenministerin Baerbock, die „aus dem Völkerrecht kommt“, schon im Februar zu den endlosen Sanktionen der UNO, der USA, der NATO, der G7 und der EU, die Deutschland alle bis heute übernommen hat:

„Und wir, die wir auf dem Boden des Völkerrechts stehen, stehen auch in der Pflicht, diese Charta der Vereinten Nationen jetzt gemeinsam zu verteidigen… Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen…. Das wird Russland ruinieren.“

Also Putin ist der Schurke, aber leiden und ruiniert werden soll Russland und das russische Volk. Und das ist auch das Ziel aller deutschen Politiker. Widersprüche Fehlanzeige. Es bestehen also erhebliche Zweifel, ob unsere Politik tatsächlich auf dem Boden des Völkerrechts steht.

Man hat eher den Eindruck, viele „Maßnahmen“ sind verbrecherisch – denken Sie dabei auch daran, wie gesetzlos russischen Firmen und Privatleuten vom Westen gerade ihr Eigentum geraubt wird.

Putin und die Nomenklatura werden unter den Sanktionen kaum bis gar nicht leiden, das russische Volk schon. Und die deutsche Bevölkerung auch – nach Ende des Krieges noch auf Jahre hinaus!

