Von KEWIL | Mariupol ist praktisch von den Russen rundherum erobert, nur das riesige Eisen- und Stahlwerk des Kombinats Asov-Stahl (elf Quadratkilometer) mit ausgedehnten, mehrstöckigen Bunkeranlagen wird noch von circa 2500 Kämpfern (Zahl variiert) des gleichnamigen, ultranationalen, rechtsextremen ukrainischen Asow-Regiments gegen die Russen verteidigt.

Diese ukrainischen Freischärler sind eingekesselt, kein LKW, Hubschrauber oder Schiff kommt zu ihnen mehr durch, die Vorräte gehen irgendwann zur Neige. Am Sonntag wurden sie von den Russen aufgefordert, sich zu ergeben (siehe gestrigen Beitrag), aber sie ließen den Termin verstreichen. Also müssen oder wollen sie wohl den „Heldentod“ sterben. Warum?

Selenskyj, der gelernte Clown in Kiew, hat bereits ein Ende aller Verhandlungen mit Russland angekündigt, wenn die Russen dem letzten Aufgebot im Asow-Stahlwerk an den Kragen gehen. Und auch sämtliche deutschen Medien fordern total hirnverbrannt praktisch den Heldentod, denn ein deutscher Schrottpanzer oder sonstwelche „schweren Waffen“ kommen sicher nicht mehr in die Bunker der Asow-Stahlwerke. Es bleibt also nur der Tod!

Damit stehen die gleichgeschalteten deutschen Idioten-Medien voll hinter Adolf Hitler, der auch in total aussichtslosen Situationen jede Kapitulation ausgeschlossen und Kampf bis zum letzten Mann gefordert hat – etwa in Stalingrad 1943, als sich über 100.000 deutsche Soldaten, nachdem 150.000 ihrer Kameraden umgekommen waren, dann doch den Sowjets ergaben.

Dabei weiß unsere blödsinnige Presse gar nicht, was ein Heldentod ist. Der ist nämlich nicht zu verwechseln mit einem sinnlosen Tod. Nein, ein Held ist nur, wer mit seinem Tod andere Menschen vor dem Tod rettet. Und bei den Linken war der Heldentod bis dato überhaupt nicht in Mode, um es vorsichtig zu sagen, und zumindest alle deutschen Kriegerdenkmäler werden verschmiert und umgeworfen.

Aber in den Bunkern des Mariupoler Asow-Stahlwerks verbergen sich vielleicht noch andere Geheimnisse, denn die Brutalos von den Asow-Brigaden haben anscheinend auch tausende Geiseln dabei, wie jetzt bekannt wird.

In der westlichen Presse sind das tapfere ukrainische Zivilisten, die angeblich gegen die bösen Russen kämpfen wollen. Bei Realisten sind es dagegen vermutlich eher russischstämmige Ukrainer, die von den Asow-Banditen auch gerne gefoltert und ermordet werden – je nachdem, zu welchem Zweck man die Geiseln gerade brauchen kann.

Auch geheime und illegale Labore für westliche Chemie- und Biowaffen sollen sich in den Bunkern verbergen, die man noch säubern muss, bevor der russische Feind übernimmt. Und sogar illegale NATO-Soldaten werden dort vermutet, was jedoch zweifelhaft ist.

Eines ist aber sicher: Das langsame Vorrücken der Russen hat auch mit den „Brüdern“, dem überwiegend russischsprachigen Teil der ukrainischen Bevölkerung, im Osten zu tun. Man will nicht blind drauflos- und reinballern, sondern die ethnischen „Russen“ dort natürlich schonen. Ansonsten gäbe es genügend Waffen, um ganze Wohnblöcke und Fabriken innerhalb Stunden in Schutt und Asche zu legen oder Bunkeranlagen auszuräuchern.

Die Asow-Kämpfer in Mariupol dagegen werden jetzt abgeknallt. Westliche Medien finden ihren „Heldentod“ voll okay. Und ein Waffenstillstand oder gar Friedensverhandlungen wären ja sowas von daneben. Da will die deutsche Deppenpresse gar nicht daran denken. Igitt, igitt, pfui Deibel!

Und die USA, die uns führen, möchten ja auch keinen Frieden in der Ukraine, sondern die bedingungslose Kapitulation Russlands und den Kopf Putins. Wenn sie sich da nur nicht täuschen!

