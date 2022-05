Von KEWIL | Keine Sorge – habe Schröder und Merkel nie gewählt, aber was da derzeit an revisionistischen Forderungen, hasserfüllten Tiraden, nachträglicher Gehirnwäsche und sogar Sanktionen gegen die beiden Ex-Kanzler abläuft, erinnert doch stark an kommunistische Schauprozesse und ihre perversen Auswüchse. Was ist passiert?

Kurz, zu kurz vielleicht, nach seiner Kanzlerschaft 2005, während der Hartz IV eingeführt wurde und wir nicht am verlogenen Feldzug gegen den Irak teilnahmen, wurde Gerhard Schröder Lobbyist bei Nordstream, Gasprom und später Rosneft. Wahrscheinlich verdiente er zwischenzeitlich Millionen und wurde ein Freund Putins. Irgendwie besonders geschadet hat er aber Deutschland nicht – in vielen Jahren als Kanzler zumindest viel weniger als die jetzigen dummen Ampel-Hampler in wenigen Monaten, wo Milliarden Euro für einen sinnlosen Krieg verpulvert werden und die Einheimischen Milliarden an Schäden erleiden.

Schröder will seinen russischen Posten jetzt aufgeben, aber ein Freund Putins bleiben. Das genügt dem regierenden Gesocks, ihm sein Büro zu streichen, und der EUdSSR, unsägliche Sanktionen gegen Schröder zu verlangen, die seine Enteignung und Vernichtung bedeuten würden. Vermutlich wird er jetzt juristisch gegen seine Widersacher vorgehen.

Man kann ja Schröders Büro ruhig streichen, dann bitte aber für immer und für alle Ex-Kanzler und Ex-Präsidenten. Ich will beispielsweise auch das Geschwafel vom „reuigen Sünder“ Steinmeier nicht noch jahrelang nach seinem Abtritt hören, der jetzt der Ukraine aus der Hand frisst. Aber Sanktionen aus der undemokratischen EU wären eine bodenlose Frechheit.

Gerhard Schröder, der trotz des ganzen Terrors bisher wenigstens an Putin als Freund festhält, gehört dafür jedenfalls nur Lob und Anerkennung. Jeder von uns könnte froh sein, wenn er solche Freunde hätte. Und Schröder ist auch schon rund 60 Jahre Mitglied der SPD. Jeder dort, der jetzt seinen Ausschluss aus dieser Partei fordert, ist ein abartiger, dummer Hundsfott.

Womit wir bei Merkel wären. Sie hat 2008 eine Aufnahme der Ukraine in die NATO abgelehnt, um einen Konflikt mit Russland zu vermeiden. Vermutlich die einzige richtige Entscheidung, die sie als Kanzlerin je getroffen hat. Wie kann man eigentlich so blöd sein, und ausgerechnet diese Entscheidung Merkels kritisieren, von der sie übrigens auch heute nicht abrückt.

Der jetzige Krieg ist doch geradezu der Beweis, dass sie und andere Entspannungspolitiker Recht hatten. Dagegen hat genau die jahrzehntelange Expansionspolitik der NATO zu diesem Krieg geführt.

Schluss also mit der nachträglichen Umschreibung und Korrektur der Geschichte, wie sie gerade wieder in Mode ist! Soll ausgerechnet die Ukraine unsere Geschichtsschreibung diktieren? Viel zu viele haben nicht mehr alle Tassen im Schrank.

