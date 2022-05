GASTKOMMENTAR von DENIS DEPPE | Als am vergangenen Montag AfD-Funktionäre den Parteichef während seiner Pressekonferenz über die Presse angriffen, begann das neueste Kapitel der AfD-Saga von ewigen Streit zwischen den Neoliberalen auf der einen Seite und den Nationalkonservativen auf der anderen Seite des Spektrums der Partei. Das entsprechende Medienecho ließ nicht lange auf sich warten, wie im obigen Ausschnitt aus den Tagesthemen vom 17. Mai zu sehen ist.

Dieser Streit, der bereits 2013 begann und deren Kern letztendlich die Auseinandersetzung zwischen einem zwar pragmatischen, aber moralisch flexiblem Kurs oder einer prinzipientreuen Fundamentalopposition ist. Beide Ansatzpunkte haben ihr Pro und Contra und welcher Kurs nun auf welche Zeitdauer betrachtet erfolgreicher sein mag, sei dahingestellt.

Traditionell werden die Vertreter des pragmatischeren Herangehens, die seit 2014 in verschiedenen Ausformungen wie Kolibris, Alternative Mitte oder aktuell „Team Vernunft“ etwa von fünf bis acht Prozent der Mitgliedschaft getragen, sind aber durch ihre pragmatischere Herangehensweise immer wieder in der Lage, Delegiertenmehrheiten zu organisieren und so Schlüsselpositionen zu besetzen.

Ihre Antagonisten aus dem „Flügel“-Netzwerk wissen in etwa 25 bis 30 Prozent der Mitgliedschaft ideologisch hinter sich, die aus ihrer moralisch gefestigten Position heraus immer bass erstaunt sind, wie ihnen völlig widerstrebende Ansichten durch Führungsgremien der Partei etabliert werden – und dann entsprechend widerspenstig gegenüber diesen Gremien reagieren. Was eine politische Führung und einen parteiinternen Korpsgeist im Vergleich zu anderen Parteien ungleich schwerer, wenn nicht unmöglich macht.

Auf die Spitze getrieben wurde diese Situation in den letzten zwei Jahren unter Jörg Meuthen und seiner Stimmmehrheit im Bundesvorstand. Rund um das Thema VS-Beobachtung wurde der immer schwärende Konflikt in ungekannter Form verschärft. Wie bekannt musste Meuthen am Ende das Handtuch werfen, verließ die Partei und hinterließ seine Mitstreiter ungeordnet sich selber.

Zwischen diesen beiden Polen steht nun die breite Mehrheit der restlichen Mitglieder, die sich keiner dieser beiden Strömungen in Gänze zugehörig fühlt und deren Wunsch, es möge endlich nach all den Jahren mal ein wenig Ruhe herrschen, den Ausgang der anstehenden Bundesvorstandswahl bestimmen wird.

Diese anstehende Bundesvorstandswahl treibt nun die zurückgelassenen Meuthen-Anhänger angesichts einer sehr wahrscheinlichen Abstrafung für die letzten zwei Jahren bei dieser Wahl bereits seit einiger Zeit dazu an, sich und ihre Ansichten laut und öffentlich in Szene zu setzen, um dem Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit entgegenzuwirken. Der Kurs der AfD im Hinblick auf den Ukrainekrieg bietet ihnen dafür den perfekten Kratzbaum.

Nachdem allerdings diese Inszenierungen bisher nicht den erwünschten Zustimmungseffekt innerhalb der Partei gezeigt haben, hatte man den Montag nach der voraussehbar schlecht verlaufenden NRW-Wahl ausgesucht, um die Selbstinszenierung auf die Spitze zu treiben. In der nationalen Presse wurde der Parteichef aufs heftigste angegriffen und für die Ergebnisse der politischen Linie des Bundesvorstands verantwortlich gemacht. Einer Linie, die die Angreifer allerdings die letzten zwei Jahre selber verursacht haben, regelmäßig gegen die Stimmen von Tino Chrupalla und den anderen Meuthen-Gegnern im Bundesvorstand.

Der Verlauf der Ereignisse in all ihrer Schärfe deutet auf einen Showdown auf dem AfD-Parteitag vom 17. bis 19. Juni im sächsischen Riesa hin, bei dem eine Kandidatengruppe der Neoliberalen, hauptsächlich bestehend aus den Meuthenanhängern im bestehenden Bundesvorstand, gegen eine Liste um Parteichef Chrupalla antreten wird. Der seinerseits, glaubt man den Gerüchten, eine mehr Mitte-Rechts ausgerichtete Mannschaft um sich geschart hat. Eine Kandidatur Höckes wäre trotz gegenteiliger Andeutungen von ihm selber eine Überraschung und vermutlich auch nicht mehrheitsfähig.

Mit Blick auf die zu erwartende Dramatik dürfte jedes Parteimitglied gut beraten sein, im Sinne seiner politischen Ansichten intensiv auf die Delegierten seines Kreises einzuwirken, denn die Delegierten werden in Riesa in jeder Hinsicht stark gefordert werden und benötigen entsprechenden Rückhalt von zuhause.

Denis Deppe veröffentlicht regelmäßig Texte zum Innenleben der „Alternative für Deutschland“ und dem Tun ihrer Funktionäre. Er war zur Gründungszeit Mitglied des Landesvorstandes Niedersachsen und gilt als kenntnisreicher Insider. Seine oft humorvollen Beiträge sind auf seiner Facebookseite zu finden.

