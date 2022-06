Von KEWIL | Seit Tagen behaupten der grüne Habeck und die ganze rotgrüngelbe Bundesregierung, Putin wolle das Gas verteuern, abdrehen und sei schuld an den hohen Gaspreisen (PI-NEWS berichtete). Und von Spiegel bis FAZ, von Zeit bis zur Welt und zu den Medienhuren in der Zwangsgebührenglotze beten das unsere gleichgeschalteten Redaktionen und Sender in aberdutzenden Beiträgen unisono nach. Alles unverschämte, dreckige Lügen: An den hohen Energiepreisen ist einzig und allein unsere schwache und verlogene Politik schuld, niemand sonst!

Vielleicht darf man daran erinnern – war und ist da nicht eine CO2-Abgabe seit 2021? Benzin (15 Cent), Heizöl (17 Cent) und Gas (19 Cent) werden bis 2025 jedes Jahr vom deutschen Staat erheblich – zur „Weltrettung“ – verteuert. Zwei Stufen haben wir bereits hinter uns. Schon vergessen?

Dazu kommt die erschreckende Inflation, die vom Italiener Draghi und der französischen Madame bei der EZB seit Jahren nicht angegangen wurde, weil diese hinterhältigen Typen Rom und Paris und anderen EU-Staaten vertragswidrige Billionenschulden zu Nullzinsen genehmigen.

Dann kam Corona mit der Unterbrechung der Lieferketten und der Ukrainekrieg, wo der Westen inzwischen über 10.000 Sanktionen gegen Russland verhängte. Unsere Polit-Hampelmänner folgten, „legal, illegal, scheißegal“, allem, was die USA forderten und die EU wünschte. Sie folgen auch früher oder später allem, was die Ukraine befiehlt. Eigene deutsche Interessen spielten wie üblich keine Rolle. Wenn die Sanktionen uns mehr schaden als den Russen, auch egal!

Und es sind genau irgendwelche kanadische Sanktionen gegen Russland, die die Reparatur von Siemens-Turbinen an der Pipeline Nordstream 1 verhindern, was verlogene deutsche Politiker und Medien als einen Trick Putins abtun. Aber vergessen Sie das. Total unglaublich, aber wahr ist Nord Stream 2 – einmalig in der Geschichte:

Unsere grünen deutschen Deppen haben eine neue, fertige und leere Gaspipeline, NORDSTREAM 2, die 10 Milliarden Euro gekostet hat und seit Monaten laufen könnte. Wir bräuchten nur einen Hebel umdrehen und hätten Gas genug.

Aber wir sind zu blöd dafür, den Schlawinern in der Ukraine untertänig, den „Freunden“ in der EU verschleimt im Allerwertesten und unter der Fuchtel der Amis, die uns jetzt dreimal oder fünfmal so teures Frackinggas aufdrängen, und Katar verlangt aktuell 20 Jahre gültige feste Lieferverträge. Dabei haben wir keine freien Gas-Tanker und weit und breit keinen Hafen. Muss erst gebaut werden! Die Pipeline Nordstream 2 aber haben wir und sie rostet für 10 Milliarden Euro vor sich hin.

Und bei dieser Pipeline muss nur ein Hebel rum! Was für Idioten regieren uns und wie dumm sind die Deutschen? Der angeblich „beliebte“ grüne Schwätzer Habeck macht 100 Pläne, aber den Hebel rum kriegt er nicht. Putin würde eine Stunde später verlässlich und bezahlbar alles Gas liefern, was Nord Stream 2 fassen kann.

Diese Situation ist einmalig! So verblödet war weltweit noch kein Land.

