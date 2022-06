Von KEWIL | Nicht dass ich ein süchtiger Fan von Henryk M. Broders Artikeln gewesen wäre, habe aber immer seine Texte extra beachtet, weil sie doch meist inhaltlich und stilistisch aus den Blogbeiträgen bei der Achse herausragten. Das ist vorbei. Broder hat sich im Ukraine-Krieg als ahnungsloser und voreingenommener Autor geoutet, der offenbar jeder Propagandalüge der westlichen Medien glaubt. USA und NATO guuut, Russland böööse!

Broder tat Mitte Mai entrüstet kund, „dass Putin Oppositionelle killt, Journalisten verhaften lässt und Kritiker kaltstellt, dass er sich in sämtliche Konflikte in seinen Grenzstaaten einmischt und unabhängige Staaten überfällt“. Also erstens die jahrelang unbewiesenen Behauptungen der westlichen Presse von den verfolgten Nawalnys, die aber nie erzählt, mit welchen absoluten Mehrheiten Putin von Millionen Russen gewählt wurde und dafür die Demos von 99 Spinnern am Roten Platz hochjubelt. Und zweitens kein Gedanke an die jahrzehntelangen Überfälle der USA auf Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien und so weiter. So was von einseitig.

Und dann spricht Broder im gleichen Text zweimal von „geschändeten oder verkohlten Leichen am Straßenrand“ in der Ukraine, die natürlich alle von Russen geschändet, erschossen und verbrannt wurden. Das empört besonders!

Man hat einfach die Schnauze voll von den täglichen Lügen unserer Medien. Die Russen schießen, die Ukrainer nie? Die Russen vergewaltigen während der heftigen Kämpfe angeblich Tag und Nacht, die ausländischen Söldner der Ukraine – ja, die gibt es, gerade hat man vier erschossen, auch ein Deutscher dabei – nie! Die russischen Soldaten feuern Raketen am liebsten in Wohnhäuser und Säuglingsheime, die Ukrainer auf leere Äcker und Wiesen, wo jede Kuh geschont wird. Dabei nehmen die Ukrainer in Wahrheit die Russland-freundlichen Zivilisten aber laufend als Schutzschilde.

Welcher Idiot glaubt eigentlich noch die ukrainische Propaganda? Heute verkündete der Clown Selenski, dass die Russen massenhaft ukrainische „Kulturdenkmäler, Kirchen und andere religiösen Stätten zerstören“ würden, man solle sie gefälligst sofort aus der Unesco hinauswerfen. Noch einmal – welcher Volldepp glaubt dieses Geschwätz noch?

Broder scheint keine Ahnung von der Zweiteilung der Ukraine in die Anhänger des Westens und in die russischsprachigen, russophilen und Russland gegenüber freundlichen Ukrainer vornehmlich im Osten zu haben. Die Politik-Professorin Ulrike Guérot soll neulich bei Lanz sogar das gesagt haben:

Es gibt einen „ukrainischen Bürgerkrieg“, einen „russischen Angriffskrieg“, einen „Stellvertreterkrieg der NATO“ und einen „Informationskrieg“.

Genau, diese Frau hat erfasst, was Broder gar nicht weiß. Der Donbass mit den Oblasten Donezk und Lugansk ist wie die Krim eher ein Teil Russlands als der Ukraine. Darum gibt es dort Bürgerkrieg. Darum ballert auch das ukrainische Militär dort rein, als wäre es Feindesland, behandelt die russophilen Einwohner dort als Feinde und hat auch keine Hemmungen, die eigenen Landsleute dort zu ermorden, während die Russen genau diesen Teil der Ukraine so gut wie möglich schonen, wollen sie ihn doch als Teil Russlands bald übernehmen.

Das sollte man schon wissen, bevor man über Russen und Ukrainer schreibt. Wer unkritisch die Sicht der verlogenen deutschen Medien übernimmt, hat sich disqualifiziert.

