Von KEWIL | Die „Achse des Guten“ hat jetzt endgültig den Verstand verloren und fordert nichts weniger als wegen Kiew einen Atomkrieg zwischen dem braven Westen, also USA, NATO und EU, und dem „despotischen Kreml“ mit seiner „exterminatorischen Gewalt“ auf der Gegenseite. Das Rezept ist einfach:

Achse-Autor Christian Osthold, angeblich ein Experte, in Wahrheit aber ein militärischer Schwachkopf, fordert die Aufrüstung der Ukraine mit amerikanischen M142 HIMARS-Raketenwerfern, und zwar mit Spezialmunition, die eine Reichweite von mehr als 300 Kilometern hat.

Die „Achse des Guten“ will also den Ukrainekrieg nicht mehr an der Front im Donbass, sondern in den Städten des Hinterlands, tief nach Russland und in die Krim hinein, wo man friedliche Zivilisten und praktisch alles beschießen kann, wonach einen gerade gelüstet.

Ein Ziel, das die Ukraine schon lange pulverisieren will, wäre zum Beispiel die Brücke von Kertsch auf die Krim. Aber auch Sewastopol, die ganze Krim oder Rostow am Don in Russland könnten dann problemlos beschossen werden. Und ruchlose Zündler in der Ukraine wollen das. Sie möchten nämlich die USA in den Konflikt hineinziehen.

Aber auch unabhängig davon, Russland ließe sich das sicher nicht gefallen. Bevor der Kreml solche Schläge hinnimmt, wird er eskalieren, und bevor Putin verliert, wird Russland auch nukleare Erstschläge erwägen und exekutieren. Das scheint sogar Washington bewusst zu sein:

Aus den USA wurde am Wochenende klargestellt, dass der sehnlichste Wunsch der ukrainischen Führung zumindest einstweilen nicht erfüllt wird: Raketen größerer Reichweite für die Mehrfachraketenwerfer des Typs »Himars«. Sicherheitsberater Jacob Sullivan erklärte in Washington, dies habe Präsident Joseph Biden entschieden. Es gehe darum, nicht den Vorwand für die Entfesselung des dritten Weltkriegs zu liefern. Das ukrainische Militär macht sich Hoffnungen, mit Hilfe der Raketen größerer Reichweite (300 Kilometer) aus den »Himars«-Systemen Ziele auf der Krim und tiefer in Russland angreifen zu können. (Junge Welt, 25.7.22)

PI-NEWS hat bereits mehrmals auf den extrem gefährlichen Punkt der kritischen Reichweite von amerikanischen Raketen hingewiesen, die Russland zu nuklearen Erstschlägen und zu einem Atomkrieg führen können. Russland kann sich nicht von amerikanischen Raketen zerstören lassen, die 500 oder 1000 Kilometer oder noch weiter fliegen! Siehe hier etwa Paul Craig Roberts!

Und Russland wird eine schmähliche Niederlage niemals hinnehmen. Bevor es unter die Knute des Westens gerät, werden notfalls auch interkontinentale Atomraketen fliegen! Und das gilt auch für einen möglichen Nachfolger Putins, der übrigens eher zögerlich, vorsichtig und zurückhaltend agiert. Säße etwa Hitzkopf Medwedew als Nachfolger Putins im Kreml, hätte dieser schon längst auf den Tisch gehauen und die dauernden Provokationen des Westens gewalttätig beendet.

PS: Der selten dämliche Artikel von Christian Osthold bei der Achse ist hier, hat aber gute Leserantworten. Militärexperte Osthold scheint auch deshalb so regierungsfromm zu kriechen, weil er in letzter Zeit nirgends mehr veröffentlichen konnte. Irgendein schmieriges Internetportal hat ihn als Mitarbeiter der Hamburger AfD denunziert, ob das stimmt oder nicht. Ja, da muss man schon zu Kreuze kriechen, um die „Schmach“ wieder abzuwischen und bei den Guten wieder aufgenommen zu werden. Und – nebenbei – hmmh., „die Achse“ war im Zweiten Weltkrieg auch nicht so erfolgreich…

