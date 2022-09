Von KEWIL | Die Grüne Pest muss weg! Sie ist schädlich für alle und jeden bis in den letzten Winkel der Republik. Ja, sie ist geradezu lebensbedrohlich für ganz Deutschland und darüber hinaus. Diese Ideologie ist eigentlich unser Ruin, unlogisch und verlogen bis ins Markt und dennoch populär, weit verbreitet, anerkannt, geglaubt und geachtet von einer erdrückenden Mehrheit der Bevölkerung und bis hinein in jede Partei, inklusive AfD.

Dabei soll gar nicht unterschieden werden zwischen Ökologie, Umweltschutz, Klimaschutz, Klimawandel, Klimaerhitzung, grüner Erlösung und so weiter. Alles ist die gleiche grüne Plörre, dieselbe grüne Jauche, die die Hirne der Bevölkerung längst verseucht hat bis zum Point of No Return. Ein Ausmerzen dieser Ideologie ist fast nicht mehr vorstellbar.

Ob es um unhygienische, dünne, nicht sauber zu kriegende Glasröhrchen anstatt Kunststoff-Trinkhalme zum Latte Macchiato geht, ob um das Verbot von Q-Tips aus Plastik zum Putzen der Ohren, um das Diesel- und Benziner-Verbot, das verblödete Geschrei um CO2 und den Größenwahn, dass jedes Kuhnest inzwischen mit ein paar chinesischen Solarzellen und Windmühlenflügeln aus Kunststoff sein eigenes Wetter machen will – es ist alles derselbe Dreck und unsagbar schädlich.

Wie dumm muss man eigentlich sein, um sehenden Auges die ganze Autoindustrie in den Ruin zu treiben und kaputt zu machen? Wie zugenagelt, um neuwertige, dringend gebrauchte Kraftwerke mitten im Betrieb abzuschalten, nur weil alte grüne Dackel und junge, dumme Friday for Future-Kids und Greta-Jünger das wollen? Sogar Grüne geben zu, dass bei uns manchmal der Wind aus der Sahara weht. Seit wann ist die Sahara in Deutschland und wir können das Wetter dort und weltweit machen?

Ein tiefer Sargnagel für die Zukunft von Germany ist jetzt auch zum Beispiel die grüne „Taxonomie“, die sogar die EU übernimmt. Dabei kommt es nicht mehr darauf an, ob ein Unternehmen Geld verdient und Gewinne macht, sondern ob es grünen Firlefanz produziert. Nur dann kommt es noch an Geld und Kredite, sonst lässt man es verrecken, auch wenn es hochprofitabel war. Auch die Banken selbst unterliegen diesem Diktat und dürfen nur noch „grüne“ Industrien und Wirtschaft mit Krediten versorgen, sonst sind sie selber aussätzig und ihre Aktien Gift.

Das Riesenproblem mit dieser allumspannenden grüne Seuche ist aber nun, dass sie nicht nur grüne Parteien und grüne Wähler befallen hat, sondern jede Partei und alle Wähler sind verseucht. Ob Rot, Gelb oder Schwarz. Alle faseln von Umweltschutz, zapfen nachts mit ihren paar Solarzellen die Sonne an und beten die „Maßnahmen“ zum grünen Klimaschutz nach. Weltweite Konferenzen bestätigen den Anstieg der Meere und seien es die kleinsten Inselstaaten, die dann mit Milliarden an Geldforderungen zu uns kommen und viel zu oft klaglos und schuldbewusst bedient werden.

Es ist sonnenklar – die grüne Pest wütet weltweit, hat aber die meisten heillos Angesteckten im grünen Geburtsland Germany. Keiner glaubt inbrünstiger als der Deutsche. Was also kann man noch tun, wie soll diese lebensgefährliche riesige Seuche endlich enden? Gibt es überhaupt noch einen Ausweg oder einen Schimmer an Hoffnung?

Eines ist sicher – unter „normalen“ Umständen geht nichts mehr. Das blödeste Land der Welt mit den dümmsten Regierungen auf dem ganzen Globus ist unheilbar grün erkrankt. Selbst wenn wir jetzt im Rahmen der selbst befohlenen Sanktionen gegen Russland im Ukrainekrieg in die tiefste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg stürzen, sieht man kein Umdenken bei den Wählern, die von ihren Energierechnungen erschlagen werden. Und viele nutzen bereitwillig leidend den Waschlappen statt eine Dusche.

Ziemlich sicher wird der Euro crashen und das grün verseuchte Deutschland landet im Staatsbankrott. Wann immer das bald oder in ein paar Jahren passiert, wird das die grüne Pest endlich ausrotten? Da habe ich einige Zweifel, aber wie ist die Meinung der Leser? Wer oder was kann uns noch helfen?

