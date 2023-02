„Unsere Werte“ und vor allem „unsere Freiheit“ werde in der Ukraine verteidigt – das ist die Behauptung der Ampel-Regierung. Doch es ist nur eine weitere Lüge. Mit der Ukraine wird auch einem Land geholfen, das sich in seinem Kampf in Teilen auf den Führer der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), Stefan Bandera, beruft und sich nicht zuletzt deshalb auf ein äußerst extremistisches Weltbild stützt. Ein solches Land, in dem Präsident Wolodymyr Selenskyj Oppositionsparteien und den Gebrauch der russischen Sprache verbietet, kann nicht die Frontlinie eines „freien Westens“ sein. Mit Freiheit, Recht und „unseren Werten“ hat diese Ukraine nur rudimentär zu tun. Eine Doku von Christian Jung für den Deutschlandkurier.



Like