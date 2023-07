Der 14. Bundesparteitag der AfD in Magdeburg findet am heutigen Freitag statt und beginnt um 10 Uhr. Die Europawahlversammlung wird fünftägig abgehalten, und zwar am 29.-30. Juli und am 4.-6. August, und beginnt am 29. Juli gleichfalls um 10 Uhr. Beide werden als Delegiertenversammlungen durchgeführt. Der Spartensender Phoenix wird ausführlich aus Magdeburg berichten, sicherlich mit dem typisch öffentlich-rechtlichen AfD-kritischen Spin. Dafür sorgen werden Moderator Alexander Kähler und seine „Experten“ Wolfgang Schroeder (Politikwissenschaftler, Universität Kassel), Ann-Kathrin Müller (Der Spiegel) und Alexander Kissler (Neue Züricher Zeitung).

Livestream von AfD-TV:

Like