In der heutigen Kontrafunk-Sonntagsrunde diskutieren der Medienwissenschaftler Prof. Norbert Bolz, der Publizist Ralf Schuler und der Schweizer SVP-Politiker, Publizist und Unternehmer Claudio Zanetti mit Moderator Burkhard Müller-Ullrich über das Brandmauern-Sommertheater der „Merzel“-CDU, das ungebrochene Sendungsbewußtsein der Staatsmedien, über bedenkliche Informationssteuerung bei der deutschen Polizei und über die Anmaßung der Regierungen, auf nationaler und europäischer Ebene den Meinungsmarkt per „Media Freedom Act“ und „Digital Services Act“ an die Kette zu legen. Außerdem geht es um die Zustände in der Schweiz kurz vor dem Nationalfeiertag am 1. August. Reinhören lohnt sich!

