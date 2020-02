In Volkmarsen, einer Kleinstadt in Nordhessen, fuhr am frühen Montagnachmittag ein etwa 20 bis 30-jähriger Mann mit seinem PKW in einen Karnevalszug. Nach Angaben eines Polizeisprechers habe der Fahrer die Gruppe absichtlich anvisiert. Laut Zeugenaussagen habe er sogar noch einmal Gas gegeben.

Aktuell wird von 13 Verletzten berichtet, einige davon schwer. Auch Kinder seien darunter. Zeugen mutmaßen, der Täter habe es besonders auf die Kinder abgesehen gehabt.

Was den Fahrer betrifft, hält man sich wie immer bedeckt. Deutsche Medien berichten einheitlich, es handle sich um einen „deutschen Staatsbürger“. Auch heißt es seitens der Polizei, es gebe „keine Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat oder einen Anschlag“. Das hessischen Innenministerium wiederum schließt einen Anschlag nicht aus.

Ausländische Medien berichten etwas deutlicher. Israel-News schreibt, in Volkmarsen sei ein moslemischer Terrorist in einen Karnevalszug gefahren.

Die Polizei twittert, dass nun alle in Hessen stattfindenden Fastnachtsumzüge vorsichtshalber abgebrochen würden.