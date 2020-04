USA, Russland, Polen, Ungarn, Trump, Orban, Putin, AfD, das Hetzkarussell unserer Regierung und ihrer Medien dreht sich ununterbrochen. Gerade in Krisenzeiten lenkt man gerne von eigenem Versagen ab.

Fehlte etwas in der obigen Aufzählung? Ja, China, China gehört auch zu den Bösen, wegen seiner Behandlung terroristischer Uiguren, die Muslime sind, und damit zu den Lieblingen der deutschen Linken gehören. China wäre also mal wieder an der Reihe, zumal es einen Schwarzen schikaniert hat, wie ARD-Journalist Steffen Wurzel erfahren hatte. Unter Umständen war es sogar ein muslimischer Schwarzer, ein Diplomat aus Nigeria. Böse, böse. Wurzel übernahm für die Tagesschau eine Klärung der Angelegenheit:

In China häufen sich in der Corona-Krise rassistische Vorfälle. Besonders betroffen sind afrikanische Geschäftsleute. Sie werden aus ihren Wohnungen vertrieben oder unter Hausarrest gestellt. Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai Anozie Maduabuchi Cyril ist sichtlich aufgebracht. In einem Video, das auf Facebook und Twitter hochgeladen wurde, ist zu sehen, wie der nigerianische Top-Diplomat einen chinesischen Behördenvertreter anbrüllt. Aufgenommen wurde die Szene in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Guangzhou, offenbar vor einem Gebäude, in dem Menschen in Zwangs-Quarantäne untergebracht sind. Er sei gekommen, um nigerianische Staatsbürger zu beschützen, ruft der Generalkonsul. „Warum schikanieren Sie unsere Staatsbürger?“, will er von dem chinesischen Behördenvertreter wissen.

Wenn man sich das Video ansieht (man muss zweifeln, ob Steffen Wurzel das tat), dann sieht man, wie der Nigerianer offensichtlich vor einem Gebäude untersucht werden soll. Niemand der Chinesen ist grob zu ihm, die Situation wirkt nicht hektisch, eher entspannt. Ob Cyril sich in der Situation als Schwarzer diskriminiert fühlte oder als Muslim oder als schwarzer Muslim – wir wissen es nicht. Er war jedenfalls beleidigt und wertete die Untersuchung als einen massenhaften Angriff der Chinesen mit dem Ziel, ihn zu töten: „All of you want to kill me?“

Wie gesagt, Wurzel hat das Video wohl nur vom Hörensagen zitiert, denn sein diskriminierter Afrikaner aus Nigeria „brüllt“ nicht darin, sondern spricht recht ruhig, er „pöbelt“ eben. Warum, das steht außerhalb des Wahrnehmungshorizontes gut bezahlter ARD-Journalisten auf Weltreise. Wir haben hier angedeutet, warum.