Von KEWIL | In Butscha, einem Vorort von Kiew, sollen russische Soldaten ein Massaker mit über 300 Toten veranstaltet haben. Daran haben westliche Medien nicht den leisesten Zweifel. Wir schon. Aber warum?

Zuerst ist zu fragen, cui bono, also wem nützt das Massaker in Butscha, für wen ist das gut? Da können manche rätseln, so lange sie wollen, aber die Finger können niemals auf Putin zeigen. Dieses Massaker ist doch rundum miserabel und verheerend für das Image von Putin. Wie kann man eigentlich auf die Idee kommen, dass der Kremlchef so abgrundtief dumm sein könnte, 300 Zivilisten umzubringen und sie theatralisch der ganzen Welt blutig auf dem silbernen Tablett zu servieren?

So einen Bullshit können nur strohdumme westliche Journalisten glauben. Die Russen wollen doch die ukrainische Bevölkerung nicht auslöschen. Sie möchten doch kein Land mit leergeschossenen Kindergärten und zerbombten Krankenhäusern. Sowas ist alles Fake News.

Die Russen wollen einen Nachbarn, der Russland freundlich gesinnt oder zumindest neutral ist. Der größte Idiot würde wissen, dass man das nicht mit blutigen Kriegsverbrechen in aller Öffentlichkeit erreicht. Und das wissen auch russische Generäle und Offiziere.

Wie sieht es aber aus mit einer betrunkenen Kompanie russischer Soldaten? Könnten die quasi zum Abschied nochmal frei drauflos geballert haben? Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Vor allem da die Toten nicht unbedingt Zivilisten waren. Stolz hat doch die Ukraine Kalaschnikows und Panzerfäuste an alle Zivilisten (und Banditen) verteilt, die damit Kriegsteilnehmer sind.

Es gibt aber noch einige andere schwergewichtige Argumente, die für Russland sprechen. Die russische Armee sagt nämlich, sie habe Butscha bereits am 30. März verlassen. Wieso bringt Kiew also die Horrormeldungen erst am 3. April? Was ist in diesen vier Tagen passiert?

Natürlich könnte die russische Armee über das Abzugsdatum lügen, warum gibt es aber ein Video vom 31. März, in dem der rundherum glückliche Bürgermeister von Butscha sich über den Abzug der Russen freut (siehe hier). War der Feind also doch abgezogen? Oder hat man die Leichen vier Tage übersehen?

Im selben Artikel wird erzählt, dass die russischen Soldaten als Erkennungsmerkmal in Butscha weiße Armbinden trugen und sich Zivilisten ebenfalls weiße Armbinden umgebunden haben, um sich mit den russischen Soldaten zu solidarisieren. Und viele Ermordete auf den Straßen in Butscha tragen weiße Armbinden. Haben also ukrainische Paramilitärs diese Zivilisten abgeknallt, weil es Russenfreunde waren?

Das macht durchaus Sinn, denn wer dem rechtsradikalen Asow-Regiment als Russenfreund in die Hände fällt, ist nicht nur tot, sondern wird vorher oft auch noch gefoltert, wenn Zeit ist. Hier auch Report24 zu den Geschehnissen.

Das bringt uns zurück zur Frage CUI BONO? Es ist doch sonnenklar, dass dieses Massaker in den Medien einzig und allein der Ukraine und russlandfeindlichen Kreisen genützt hat. Damit liegt die Vermutung nahe, dass Rechtsextreme und extreme Russlandfeinde in der Ukraine dieses Massaker als False-Flag-Operation durchgezogen haben. Sie haben damit die öffentliche Meinung des Westens erfolgreich noch mehr auf ihre Seite gezogen. Warum hätte Putin das für seine Todfeinde tun sollen?

Das russische Verteidigungsministerium sieht auch eine Falsche-Flagge-Operation und Moskau hat zweimal eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates verlangt. Großbritannien hat sie verweigert. Der Westen will erkennbar die Schande auf Moskau wälzen. Siehe hier auch den Artikel von Wolfgang Hübner zum selben Thema!

