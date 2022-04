Von PI-NEWS-UNGARN | Was passiert, wenn selbsternannte Wahlforscher, deutsche und internationale Experten sowie Haltungsjournalisten ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostizieren? Die nicht genehme Partei fährt einen Erdrutschsieg ein. So geschehen am Sonntag in Ungarn (PI-NEWS berichtete).

Die EU-Bürokraten und die Soros-gesteuerten NGOs waren sich einig, mit vereinten Kräften den ihnen verhassten Viktor Orban aus dem Amt kegeln zu können. Dazu wurde alles mobil gemacht, was halbwegs auf zwei Beinen gehen kann. Sie schafften es, sechs der sich ansonsten spinnefeind gegenüberstehenden Oppositionsparteien von rechtsextrem über grün, pseudo-liberal, bis hin zu Sozialisten und Postkommunisten in einem Wahlbündnis zu vereinen (PI-NEWS berichtete), das dazu bestimmt war, gegen Orban zu gewinnen, um Ungarn wieder in die Rolle des demütigen Bittstellers und devoten Lakaien in einer sich immer totalitärer gebenden EU einzureihen.

Dieses bizarre Bündnis wurde angeführt vom Bürgermeister einer südöstlichen Kleinstadt, mit dem unaussprechlichen Namen Hódmezövàsàrhely, ein Pseudo-Konservativer namens Pèter Màrky-Zay. Dieser meinte, Christen in Ungarn könnten auf keinen Fall Orban wählen, da dieser alles andere als christlich sei. Im Gegenteil, er wäre ein Verräter am Volk. Zudem befürwortete er Waffenlieferungen an die Ukraine, hat heimlich mit Selenskyj Abmachungen für die Zeit nach der Wahl getroffen. Er wetterte gegen die staatlich regulierten Energiepreise und unterstellte schon mal Wahlbetrug, bevor die Wahl überhaupt stattfand. Die regierende Fidesz bezeichnete ihn im Gegenzug als Mini-Ferry, bezugnehmend auf den im Hintergrund die Fäden in der Hand haltenden Ferenc Gyurcsány, ein ehemaliger sozialistischer Ministerpräsident, der sein Land Anfang des Jahrhunderts fast in den Ruin führte und 2006 die Polizei mit Gummiknüppeln auf friedliche Demonstranten einprügeln lies.

Dieser Màrky-Zay, von dem böse Zungen behaupten, nicht mal seine eigene Ehefrau hätte ihn gewählt, weil sie ihn dann nicht beaufsichtigen könne, wenn er nach Budapest gehe, machte öffentlich Witze über Zigeuner. Seine Bündnisfreunde von der rechtsradikalen Jobbik wollten schon mal die Anzahl der Juden im Parlament erfassen. Einer von ihnen bezeichnete ihre Hauptstadt schon mal als „Judapest“.

Um auf Nummer sicher zu gehen, entsandten die OSZE und diverse linke NGOs hunderte von „Wahlbeobachtern“ bis ins kleinste Dorf, als handle es sich bei Ungarn um Klein-Weißrussland.

So kam es, wie es kommen musste. Die Globalisten in Brüssel und Berlin sind sprachlos und die Haltungsjournalisten bissen in die Tischkante, als die Wahlergebnisse sich bestätigten. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten verfielen in Panik-Modus: Wie erklären wir das Ergebnis dem doofen Michel, nachdem wir wochenlang gepredigt haben, die Abwahl von Orban wäre nur Formsache?

Fidesz mit Orban und dem christdemokratischen Koalitionspartner erhielten zum vierten Mal hintereinander eine bequeme Zweidrittel-Mehrheit im Parlament. Das Wahlergebnis im Einzelnen: Mit fast 58 Prozent der Wählerstimmen erreichte Fidesz/KDNP 135 von 199 Parlamentssitzen, die Blockopposition aus sechs Parteien erhielt etwa 32 Prozent und 56 Sitze. Die rechtsradikale Mi Hàzink (Unsere Heimat), eine Abspaltung der im Blockbündnis untergegangenen, ehemals rechtsextremen Jobbik, kam erstmals mit sechs Prozent und sieben Sitzen ins Parlament. Ebenfalls wiedergewählt wurde der Vertreter der deutschsprachigen Minderheit, Imre Ritter. Er gilt als Orban-Unterstützer und erhält einen Sitz.

Pèter Màrky-Zay bleibt nur die Rolle des Schlachtopfers. Bezeichnend, dass er in einer Kurzansprache nach der Niederlage nur noch seine Kinder um sich versammelt sah und er auch noch die üblichen Glückwünsche an den Wahlsieger „vergaß“. So schnell hat man keine Freunde mehr.

Viktor Orban war glücklich und zeigte dies in seiner Rede, als er im Überschwang der Gefühle sagte, sogar auf dem Mond würde man das Wahlergebnis sehen können. Aber auch in Brüssel müsse man das zur Kenntnis nehmen.

Trotzdem kommen nun schwere Aufgaben auf die alte und neue Regierung zu. Krieg im Nachbarland Ukraine, die Nachwirkungen der Corona-Beschränkungen, die Inflation, steigende Preise bei Grundnahrungsmitteln und Energie und das Haushaltsdefizit sind die wichtigsten Aufgaben. Orban darf die Erwartungen der Wähler nicht enttäuschen und muss sich einer übergriffigen Bürokratie in Brüssel erwehren. Wir wünschen ihm viel Glück dabei. Die Auswirkungen dieser Wahl werden auch in Deutschland nachhallen, ob die Berliner Bonzen das wollen oder nicht. Die ungarische Währung, der Forint, stieg jedenfalls erst mal im Wert gegenüber dem Euro.

*Glückliches Ungarn

