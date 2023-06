Von CONNY AXEL MEIER | 100 Milliarden Euro beträgt das „Sondervermögen“, das die Bundesregierung für die Bundeswehr bereitgestellt hat. Natürlich sind das Schulden und kein Vermögen. Aber das passt nicht in die heutige Zeit, in der Waffen „für den Frieden“ in die Ukraine geliefert werden und nicht für den Krieg. Warum der Großteil der Leopard-2-Panzer dann dennoch mitten im Krieg landen und die Russsen die meisten davon schon in den Panzerhimmel geschickt haben, diese Frage mag niemand in der NATO beantworten.

Außer Selensky. Der will noch mehr davon haben. Immer mehr. Die Bundeswehr hat ja bekanntlich schon Patriot-Flugabwehrsysteme an die Ukraine verschickt. Mindestens eins davon ist schon kaputt. Böse Russen! Und die Bundeswehr ist blank. Trotz „Sondervermögens“.

Jetzt kamen, wie Reuters berichtet, Scholz und Pistorius auf die geniale Idee, sich Flugabwehrsysteme aus Israel zu besorgen. Für vier Milliarden Euronen. Das ist zwar eine Milliarde über dem „Listenpreis“, aber Euros hat Deutschland ja genug. Das „Sondervermögen“ muss ja irgendwie ausgegeben werden. Da zahlt man gerne nächste Woche auch eine Anzahlung von 560 Millionen Euro. Die Auslieferung soll dann Ende 2025 erfolgen. Sollte der Auftrag später storniert werden aus irgendwelchen Gründen, ist das Geld halt weg.

Die Bundeswehr plant damit die Abwehr ballistischer „Iskander“-Raketen, die auch mit Kernsprengköpfen bestückt sein könnten. „Liebesgrüße“ aus Moskau? Die „Patriots“ eignen sich wohl dafür nicht, wie in der Ukraine kürzlich erst demonstriert wurde. Ob die „Arrows3“ das können, wurde noch nicht ausprobiert. Aber die „Arrows“ sollen neben Deutschland angeblich auch Polen, die baltischen Länder und auch gleich noch Rumänien schützen.

Laut „Jerusalem Post“ hat sich schon mal der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags auf Steuerzahlerkosten eine Besichtigungsreise nach Israel gegönnt, um das Waffensystem vor Ort zu besichtigen. Familienfoto inklusive.

Das schafft ein gutes Gewissen. Wenn die Vertreter der Bundesregierung bei der UN mal wieder gegen Israel stimmen oder Antisemiten als Antisemitismusbeauftragten der baden-württembergischen Landesregierung einsetzen, dann können sie immer darauf verweisen, dass sie ja israelische Waffensysteme einkaufen und deshalb der Jude gefälligst sein Maul halten soll. Heuchlerischer geht’s nimmer.

Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Der Ukraine-Krieg und andere Kriegsgebiete sind ja „hunderttausende Kilometer“ von uns entfernt, wie die Außenministerdarstellerin ausdrücken würde. Und über den Kinderbetten der Alt- und Neubürger wachen ab 2026 die Pfleile Jerusalems (Arrows3). Auch wenn die Kinderbetten im dunklen und unbeheizten Kinderzimmer stehen werden – und die Babynahrung aus gemahlenen Insekten besteht.

